Reordenarán rutas de transporte urbano en 23 paraderos del centro de Culiacán

Como parte del trazado de la movilidad en el centro de Culiacán y la “nueva normalidad”, autoridades municipales presentaron esta tarde un proyecto de reordenamiento de los paraderos de las rutas del transporte público.

En total, se reestructuraría al grado de implementar 23 paraderos con una aproximación de 200 metros distribuidos de manera tentativa alrededor del mercado Garmendia, como sentido oriente-poniente sobre las calles Rosales y Buelna en el sector norte, y Escobedo y Colón en el sector sur, mientras que en el sentido norte-sur quedarían las calles ya habilitadas dentro del par vial.

El proyecto fue presentado por el director del IMPLAN, Alberto Medrano en video conferencia encabezada por el alcalde Jesús Estrada Ferreiro, en la que participaron integrantes organizaciones civiles, transportistas así como del gobierno del estado.

Los paraderos del transporte público durante la pandemia se reacomodaron sobre el bulevar Francisco I. Madero y la avenida Álvaro Obregón, sin embargo esto causó mayor aglomeración de peatones en las calles debido a que no contaron con el suficiente espacio entre rutas para las paradas.

Según el documento presentado por el IMPLAN, actualmente el transporte público está recorriendo un total de 13.364 kilómetros al interior del centro, es decir, este circula por el 72.68 por ciento de la longitud total de las vías al interior del centro de Culiacán.

Con esta medida se busca distribuirlas y este circularía sólo por el 21.22 por ciento del centro estimando una cobertura del 90 por ciento del radio central fijado en el Garmendia.

Para llevar a cabo esta medida, la cual aún se encuentra en evaluación, se tendrán que renovar la señalética actual en el centro de Culiacán de acuerdo a los nuevos paraderos, cuyo sitio aún no han sido dados a conocer específicamente por la autoridad competente.

En su mensaje, el alcalde Jesús Estrada Ferreiro indicó que este proyecto no significa que se vaya a ejecutar en la inmediatez así como su temporalidad, explicando que en caso de requerir adecuaciones estas se llevarán a cabo.