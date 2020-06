Estudiantes de preparatoria ya podrán cobrar becas Benito Juárez con tarjeta bancaria, anuncia AMLO

Cerca de 4 millones de jóvenes estudiantes de educación media superior que reciben Becas para el Bienestar Benito Juárez podrán recibir los recursos bimestrales mediante depósito a su tarjeta bancaria desde la Tesorería de la Federación, anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En conferencia de prensa matutina el mandatario explicó que esto será posible gracias a una reforma de ley que establece que menores de 18 años podrán tener cuentas bancarias por pertenecer a un programa social de becas o por ser económicamente activos, es decir, encontrarse laborando.

En la página web de López Obrador, se informó que el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez, explicó que para proteger a las y los jóvenes las cuentas en las que se depositarán los apoyos solo servirán para recibir fondos de programas sociales o salarios; estarán limitadas a 18 mil pesos al mes como máximo a recibir y por transferencia electrónica. Las cuentas no los hacen sujetos con posibilidad de contratar préstamos.

Los becarios únicamente pagarán bienes y servicios con las tarjetas y medios electrónicos. Las madres y padres tendrán acceso a la consulta de movimientos de sus hijos.

Las cuentas bancarias no tendrán comisiones y contarán con derecho a los servicios de banca móvil, banca por internet y banca telefónica, los cuales no cambiarán aunque cumplan la mayoría de edad. No aceptarán depósitos en efectivo.

El universo de estudiantes menores de edad beneficiados por la Coordinación Nacional del Programa de Becas para el Bienestar Benito Juárez es de 2.34 millones.

La coordinadora Nohemí Leticia Ánimas Vargas indicó que en breve la dependencia a su cargo dará a conocer en medios oficiales los bancos participantes en los que los estudiantes de educación media superior podrán cobrar los recursos.

“Debo decir que en las entregas que hemos hecho en las escuelas hemos tenido la oportunidad de que cuando detectamos a algún estudiante que salió del sistema educativo por causas que no conocemos pero que muchas veces tienen que ver por razones económicas, los compañeros que están en territorio, los servidores de la nación, van a su casa, lo buscan y los invitamos a regresar al sistema educativo. El objetivo de las becas es que los jóvenes permanezcan estudiando, que concluyan sus estudios”, remarcó.

El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, celebró que con esta acción se facilitará la dispersión de las becas que hasta antes de la epidemia de COVID-19 se hacía con visitas a 13 mil 8 escuelas durante casi 60 días de operativo para entregar avisos de cobro o en mesas de atención en efectivo.

“Sin duda es una muestra más de apoyo a la juventud mexicana”, expresó el titular de la SEP.