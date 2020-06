AMLO avala propuesta que desaparecería al IFT, Cofece y CRE

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo avalar la propuesta del Senador Ricardo Monreal para fusionar los órganos reguladores en telecomunicaciones, competencia económica y energía.

“Si es para ahorrar, estoy de acuerdo”, dijo, porque con ello se ahorraría y terminaría con la corrupción.

Ayer. el grupo parlamentario de su partido en el Senado propuso reformar el artículo 28 de la Constitución para crear el Instituto Nacional de Mercados y Competencia para el Bienestar (Inmecob). “El objetivo de una intervención regulatoria del Estado es que los mercados y sectores de la economía funcionen de forma eficiente, se impulse y promueva la inversión, se promueva la productividad de cada uno de los factores de la producción, y que todo esto redunde en una economía nacional competitiva que eleve los niveles de bienestar del pueblo”, cita la iniciativa, de acuerdo a Sin Embargo.

El nuevo órgano regulador requeriría de un presupuesto anual de alrededor de 1 mil 875 millones 356 mil 400 pesos; la suma es 500 millones de pesos anuales menos que el gasto total autorizado este año al IFT, Cofece y CRE, que juntos ejercen 2 mil 375 millones 355 mil pesos.

“Si ayuda a reducir los gasto cuando la conozca, si es para ahorrar, estoy de acuerdo porque hubo muchos excesos en la creación de organismos, muchos innecesarios y casi todos muy costosos con mucho gasto”, dijo López Obrador, “no hay que olvidar que eso es dinero del presupuesto, es dinero del pueblo y se les hizo fácil, fue parte del modelo neoliberal ir creando todos estos aparatos, pantallas”.

El mandatario dijo, durante su conferencia de prensa mañanera, desconocer la iniciativa presentada por el Senador Monreal. Sin embargo, recordó que los legisladores tienen la facultad de presentar reformas, iniciativas de ley y no sólo el Ejecutivo. “Todo lo que signifique ahorrar lo vemos bien”, continuó y aseguró que los Gobiernos anteriores le costaban mucho al pueblo.

“Era un Gobierno mantenido y bueno para nada y todavía se enojan porque no pueden ganar más que el Presidente de la República y presentan amparos porque era un exceso, llegaban a ganar hasta 600 mil pesos mensuales los altos funcionarios públicos”, continuó el mandatario. “Eran de los mejores pagados en el mundo. ¿Entonces por qué todo esto? Porque era una República simulada. No había honestidad y entonces aparentaban que no se permitía la corrupción y por eso a crear organismos”, dijo.

Ejemplificó que con el IFT tiene “como 40 direcciones”, por lo que lo consideró un aparato burocrático excesivo. Sin embargo aseguró que no es el 6único caso, pues el Instituto de Transparencia tiene un presupuesto de más de mil millones de pesos al año y aunque se creó para que no predominaran los monopolios “se ha avanzado muy poco”.

“Siguen habiendo los llamados preponderantes que es una manera eufemística de decir monopolio porque también han creado un lenguaje, una terminología de las nuevas políticas públicas”, desarrolló el Presidente López Obrador y explicó que estos institutos terminaron en la creación de aparatos supuestamente autónomos y supuestamente independientes en los que se ejercía la mayor parte del presupuesto.

El Sistema Nacional Anticorrupción fue el “colmo”, dijo el Jefe del estado mexicano, pues pese a que existía, la corrupción no era delito grave. recordó que desde 1994 se reformó el código penal para que la corrupción no se considerara delito grave por lo que los funcionarios “de la llamada sociedad civil” simulaban acciones porque quien cayera en estas prácticas podía salir bajo fianza. “A ese grado de simulación se llegó”.

“Si hay esta iniciativa y va a significar ahorros, adelante”, opinó López Obrador.

En el caso de la producción de hidrocarburos y energético ejemplificó la simulación con la creación de cinco o seis organismos, como la CRE, la Comisión Nacional de hidrocarburos, “otra para administrar los fondos derivados del petróleo”, “¿que no era suficiente Consejo de Pemex, el Consejo de la Comisión Federal de Electricidad, la Secretaría de Energía?”, cuestionó.

“Ahora se respeta el que no ganen más que el Presidente. Pero antes se servían con la cuchara grande. ¿Qué hacían? Pues autorizar todas las operaciones fraudulentas”, aseguró el Presidente y puntualizó que fue en estos organismo en los que se gestaron actos de corrupción como el de la compra de la planta de fertilizantes inservible que Petróleos Mexicanos (Pemex), coordinada por Emilio Lozoya, le compró al empresario Alonso Ancira,

“¿Quién probó que se le entregara gas a precios bajos y condiciones ‘leoninas’ a Odebrecht? Pues esos organismos”, expuso y condenó que estos organismos solo fueron útiles para dar trabajo a los amigos, a los familiares, a los compañeros de universidad, de las escuelas surgidas en estos periodos también.

“Ojalá se queden los indispensables, los que ayuden al bienestar del pueblo”, porque “entre más aparato burocrático, entre más se gaste en mantener al Gobierno, menos recibe la gente de apoyo”.

Otro de los ejemplos de falta de transparencia en los recursos fue la creación del programa “ProMéxico” que tenía 60 oficinas en las ciudades más importantes del mundo con personal principalmente recomendado de los altos funcionarios públicos de los gobiernos anteriores.

López Obrador aseguró que hasta ahora su administración no ha hecho nada para eliminarlas, sólo con las subsecretarías que ya están trabajando en la limpieza de los órganos, sin embargo reconoció que genera mucha oposición, como en el tema de los fideicomisos. COn los cambios en esos fondos, aseguró que la oposición argumentó que el Gobierno dejaba desamparados a sectores como la infancia con enfermedades, a las familias de las víctimas o a la creación de la cultura.

Recordó que aparte de las Secretarías se crearon 338 fideicomisos para organizar el dinero público “entonces ¿para qué está el Gobierno?”, dijo y explicó que estaban en conformidad con las medidas de saqueo, porque necesitaban legalizarlo.