Alcaldesa advierte uso de fuerza pública para reducir movilidad social en Guasave

La alcaldesa de Guasave, María Aurelia Leal López advirtió hoy a la población civil que podría utilizar la fuerza pública para hacer cumplir las restricciones a la movilidad, si los casos de Covid-19 continúan disparándose.

Esto con la finalidad de evitar la pérdida de vidas humanas y de frenar los contagios.

Al corte más reciente de contagios, elaborado por la Secretaría de Salud de Sinaloa, Guasave mantiene una epidemia activa de 272 casos y en ella han muerto 56 personas.

En prevalencia y letalidad, Guasave está por debajo de los focos de contagios: Culiacán, Mazatlán y Ahome, pero con una tendencia alcista. Al corte, sumó 27 casos en una jornada.

En un mensaje videograbado y distribuido por la Dirección de Comunicación Social, la alcaldesa, que utiliza un cubrebocas con filtro intercambiable y está sentada en lo que parece su despacho en el palacio municipal, dijo que si la población no se apega a las medidas sanitarias, la fuerza pública es la opción de hacerlas obedecer.

Pidió a sus gobernados quedarse en casa hasta el 15 de junio, en que se evaluará el semáforo epidemiológico. “La toca a la población hacer su parte”, dijo.

“Es el momento para reflexionar y valorar la vida, lo que se está haciendo no es un juego, yo creo que los temas de salud no se deben politizar, ni se debe jugar con ello. En este momento yo también me solidarizo con todas aquellas personas que han perdido un ser querido, un amigo o un familiar, les decimos que lo sentimos mucho y que apenas ellos pueden testificar de la situación de pandemia que se está viviendo en nuestro país y en el mundo”.

Precisó que este fin de semana hubo situaciones donde Seguridad Pública y la Guardia Nacional tuvieron que intervenir.

“Lo que estamos haciendo es por el bien de Guasave, por el bien de la ciudadanía, no debemos permitir que la gente ande afuera, ande como si nada, como si nada estuviera pasando, sin guardar la sana distancia, debemos ser más responsables”.

Dijo que el personal médico ya está cansado, ya hay contagios y es urgente que la población acate las medidas.

“Les pedimos por favor que tenemos que salir adelante como sociedad, que por nuestra parte no ha quedado, que nos ayuden que una parte le corresponde al Gobierno Municipal y otra parte le corresponde a la sociedad”.