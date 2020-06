Retorno de actividades de trabajadores del Ayuntamiento será el lunes; reapertura del centro aún incierta

El regreso de actividades de trabajadores de las diferentes áreas del Ayuntamiento de Culiacán será este lunes 8 de junio según acordaron el alcalde Jesús Estrada Ferreiro y el nuevo secretario general del sindicato, Julio Duarte Apán.

En video conferencia, ambos funcionarios coincidieron en que la adaptación a la nueva normalidad tiene que darse, por lo que acordaron medidas tanto sanitarias como de higiene y sana distancia para regresar a las actividades de manera escalonada en toda la comuna.

“Tenemos que empezar a laborar con algo que no se va a ir rápidamente… entones nosotros le damos el voto de confianza a nuestro presidente que nos otorgue los implementos necesarios para su seguridad”, explicó el líder sindical, Julio Duarte.

Por otra parte, sobre el tema de la reapertura del centro de Culiacán, Estrada Ferreiro indicó que aún están en una fase de planeación y estudios entre los que destacan la apertura de algunas calles en los cuatro sentidos (norte, sur, oriente y poniente) pero únicamente para vehículos privados.

“Pudiéramos abrir algunas calles en ambos sentidos o en los cuatro sentidos… limitadas pero vamos a poner las condiciones, cuáles, que nadie va a entrar al centro sin cubre bocas y sin lentes que empresarios obliguen al cumplimiento de estas reglas”, dijo.

El alcalde no explicó que calles pudieran ser así como especificar alguna fecha, por lo que respondió que ante la falta de esa información la ciudadanía debe ser paciente y no generar disturbios.

“Ninguna falta de información puede ocasionar disturbios, quiera aclararlo. Se están haciendo los estudios, a lo mejor hoy los saben (el resultado de los estudios)”.

Explico que el IMPLAN está haciendo estudios en conjunto con otros organismos, la idea de la orientación de calles.

En ese sentido explicó que ayer sostuvo reunión virtual con empresarios de estacionamientos públicos del primer cuadro, con quienes trabaja en un esquema para habilitarlos una vez más en caso de la apertura de calles del centro.

“Les dije… primero que se comprometan a cumplir con las normas de sanidad, segundo que la tarifa que están cobrando por estacionamientos es la primera hora tarifa normal y la siguiente fraccionada.

Sin embargo el tránsito estaría prohibido para camiones del transporte público, cuyas paradas deberán ser reasignadas para evitar aglomeraciones, a pesar de las demandas de comerciantes del centro que piden regresen a la normalidad con las medidas correspondientes de higiene y sanidad.

Asimismo, el primer edil negó que se le esté dando prioridad a ciertos sectores en la reactivación como lo han acusado comerciantes del centro tanto formales como ambulantes, debido a que a partir de este lunes cuatro de los principales parques y áreas públicas de la ciudad fueron habilitadas aunque con restricciones.

Señaló que se está trabajando en los protocolos a seguir y una vez listos serán dados a conocer a la ciudadanía para no iniciar de cero ante la nueva normalidad, a pesar de que a nivel federal esta fue decretada el 1 de junio, y en Sinaloa aún no dan a conocer fechas y plan de acción para la activación, y Culiacán no es la excepción.