Sesionaron ayer diputados, pero no hay fecha para el retorno

Sin fecha para retornar, el Congreso del Estado clausuró ayer martes la sesión ordinaria presencial.

Los diputados tenían dos meses suspendidas las sesiones ordinarias como medida de prevención al contagio por Covid-19.

Al final de la sesión de ayer, la diputada presidenta tuvo que llamar la atención a sus compañeros legisladores a que permanecieran en el recinto para realizar las votaciones de los dictámenes.

Había pasado la última votación del dictamen, cuando los diputados empezaron a levantarse de sus lugares para retirarse, lo mismo que se disponían hacer lo mismo el resto de sus compañeros, sin que la presidenta de la Mesa Directiva, Gloria Himelda Félix Niebla, hubiese clausurado formalmente la sesión

“Permítanme, no se retiren del Pleno por favor porque hay una indicación de Mesa Directiva si es que tienen interés en saber qué va a pasar en los días subsecuentes, permanezcan en el Pleno. Tienen dos meses reservados y resguardados en su hogar, cuidándose, nada va a pasar por cinco minutos más”, dijo molesta al micrófono Félix Niebla.

Los diputados ya tenían cerca de cinco horas reunidos, desde que por la mañana inició la sesión ordinara, la primera desde que el 1 de abril, se suspendieron la sesiones como parte del protocolo decretado por el Congreso del Estado para proteger la vida y salud de legisladores, trabajadores y público asistente.

“¡Es que no hay respeto, perdón pero no hay respeto!”, les dijo al término de la sesión ordinaria la presidenta de la Mesa Directiva.

Y en seguida señaló: “Se convocará en la siguiente sesión cuando se requiera o cuando las condiciones sanitarias lo permitan”.

En la sesión que clausuraron aprobaron una reforma para que el Congreso del Estado pueda realizar sesiones virtuales, pero por tratarse de una modificación constitucional, deberán esperar 15 días para que los Ayuntamientos emitan su opinión sobre el particular.

En el mismo dictamen incluyeron un artículo transitorio para establecer que el Congreso del Estado contará con un plazo de 120 días hábiles siguientes a la entrada en vigor del Decreto para emitir las modificaciones correspondientes a su Ley Orgánica y a los reglamentos internos o en su caso emitir la reglamentación que corresponda.

De acuerdo con la Ley Orgánica del Congreso del Estado en el periodo ordinario deben celebrarse dos sesiones cada semana, los martes y los jueves.