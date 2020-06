Toman protesta a Jesús Ramón Monreal como diputado, suplente de Ocadio Garcia

Por el fallecimiento del legislador de Morena, Ocadio García, la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Sinaloa, Gloria Himelda Félix Niebla, tomó protesta a Jesús Ramón Monreal Cázarez como diputado suplente en funciones.

En luchador agrícola y diputado Ocadio García falleció el pasado 11 de abril, pero como no había sesionado el Congreso del Estado, no había sido posible tomar la protesta de rigor que exige el marco legal para que integrar a un nuevo miembro de la Legislatura.

Previo a la toma de protesta, la coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, Graciela Domínguez Nava, y la presidenta de la Mesa Directiva, Gloria Himelda Félix, pronunciaron mensaje de reconocimiento a labor desempeñada por el desaparecido Ocadio García.

Ocadio García, además de recuerdos, dolor y tristeza, también dejó un testamento político, “de esos que no requieren de Notario Público: faenar por el campo, por un México de justicia y democracia social”.

Jesús Ramón Monreal cuenta con 33 años de edad y es licenciado en Ciencias Agropecuarias por la Universidad Autónoma de Sinaloa, y tiene certificación en impartición de cursos ECO2017.

Ha sido funcionario del Instituto de Capacitación para el Trabajo de Sinaloa, asesor en el Congreso del Estado y más recientemente coordinador local de Atención a Programas de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca.

En entrevista, el nuevo diputado afirmó que se integrará a la Comisión de Asuntos Agropecuarios, la de Seguridad Pública y a la Desarrollo Económico.

Adelantó que se sumaría a la agenda del Grupo Parlamentario de Morena, al cual se integrará, y afirmó que entre los temas que más atenderá serán los agrícolas, de la juventud y de salud, especialmente en éste último donde existe personal médico que no tiene prestaciones.