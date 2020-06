Critica Morena a Quirino por millonaria inversión en estadios en lugar priorizar a Salud

Los diputados de Morena, Victoria Sánchez Peña y Pedro Villegas Lobo cuestionaron la inversión del gobernador Quirino Ordaz Coppel en estadios, mientras que persisten adeudos para el pago de compensaciones a trabajadores del sector salud y maestros.

En video conferencia de prensa por separado, la presidenta de la Comisión de Hacienda, Victoria Sánchez Peña señaló que en el presupuesto autorizado por el Congreso del Estado no existían recursos públicos etiquetados para la construcción de estadios en 2018, 2019 y 2020, pese a que el propio gobernador ha señalado en entrevistas que el gobierno estatal ha destinado a la fecha 600 millones de pesos.

Por su parte el diputado Pedro Villegas Lobo criticó a la fecha el gobierno estatal lleva gastado alrededor de 2 mil millones de pesos en estadios, al tiempo que se ha violentado diversas disposiciones legales, como la Ley de Disciplina Financiera, la Ley Presupuesto Egresos y la Ley de Obras Públicas.

El diputado integrante de la Comisión de Juventud y Deporte cuestionó que todos éstos estadios que han tenido inversión pública son concesionados a la iniciativa privada. “Los sinaloenses ponen el dinero para hacer los estadios”, expresó.

Precisó entre las violaciones está también el artículo 134 constitucional que señala que los recursos públicos deben estar destinados a un fin específico, debiendo ser aprobados por el Congreso.

Calificó como ridícula la inversión de más de 57 millones de pesos para la remodelación del estadio Los Dorados en Culiacán, con la idea de que pasara la liga de ascenso de fútbol profesional, pero como no pasó ahora “por capricho” se invierte en otros estadios como es el caso de Mazatlán.

Como no se tiene un equipo, ahora se quiere traer al equipo Los Monarcas de Morelia, ahora que se tienen ahora tantas prioridades en salud que tiene déficit de equipo y problemas para darles un mejor salario a los trabajadores de ese sector.

Villegas Lobos sostuvo que el gobernador está marcando las prioridades a sus negocios que tiene en Mazatlán y no a la problemáticas del estado de Sinaloa.

Adelantó que presentará a su grupo parlamentario una propuesta para que el gobernador acuda al Congreso del Estado para que aclare los gastos en estadios.

El diputado de Morena recordó que por parte del gobierno estatal existen adeudos en el pago de compensaciones a trabajadores, aprobados por el Congreso del Estado para el Hospital Pediátrico de Sinaloa y los centros penintenciarios, además de los adeudos a 70 policías estatales y déficit en el equipamiento de hospitales.