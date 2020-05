Inconformes productores de maíz por cambios de SEGALMEX en precios por tonelada

El presidente de la Liga de Comunidades Agrarias de Sinaloa, Faustino Hernández Álvarez, afirmó que pese a la inestabilidad del mercado a nivel mundial, productores sinaloenses exigen al gobierno federal el cumplimiento del compromiso en el que se estableció un precio de 4 mil 150 pesos la tonelada de maíz.

Explicó que Ignacio Ovalle, titular de Seguridad Alimentaria Mexicana (SEGALMEX), anunció ayer una disminución en el precio a 3 mil 790.31 por tonelada más un estímulo de 359.69 pesos para alcanzar el precio de garantía; sin embargo, estaría sujeto al precio internacional del grano y avance del peso frente al dólar.

Detalló que el con el nuevo esquema, el precio de garantía de 4 mil 150 se estaría alejando de la realidad de los productores debido a que la mayoría de la cosecha ya está contratada en base al primer anuncio realizado por la dependencia en el que se contempla un estímulo sólo de 289.60 pesos, beneficiando solo a quienes ya hayan trillado o estén próximos a hacerlo y desfavoreciendo a quienes levantarán sus cosechas durante el mes de junio debido al vaivén del mercado.

“El compromiso político no era esto, nosotros aceptamos una negociación durante una gestión en la que fuimos en conjunto con el gobernador Quirino Ordaz Coppel. Queremos el trato justo que merecemos los productores de Sinaloa y vamos a buscar que se haga valer la palabra del presidente Andrés Manuel López Obrador de que se pagarían los 4 mil 150 pesos por tonelada de maiz”, enfatizó.

El también legislador priista a su vez destacó que con el costo de producción que se tiene y alza el precio de insumos, los productores difícilmente obtendrán utilidad por lo que mínimamente debe respetarse el acuerdo ya establecido.

Afirmó que pese a la contingencia sanitaria por el Covid-19 de no cumplirse el pago por tonelada de maíz de 4 mil 150 pesos en general para todos los productores no descartan movilizaciones, debido a que es una problemática a la que se enfrentan todos los años, donde el afectado y quien recibe menos utilidades es el productor.