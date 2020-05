Banxico estima caída del PIB de hasta 8.8% en 2020; AMLO dice no estar de acuerdo

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este jueves que aunque respeta la autonomía del Banco de México no coincide con sus proyecciones de contracción económica para el país.

La autoridad monetaria dijo el lunes que estima que la economía mexicana se contraiga hasta un 8.8 por ciento en 2020 en medio de la pandemia global del coronavirus y que aún se desconoce por cuánto tiempo se prolongará, lo que genera un “alto grado de incertidumbre”.

“Somos muy respetuosos nosotros de la autonomía del Banco de México, desde luego que no coincidimos con sus proyecciones, nosotros pensamos que nos vamos a recuperar pronto”, aseguró, “mañana se dará a conocer una nueva etapa para enfrentar la pandemia”.

Banxico recortó por cuarta vez consecutiva su pronóstico sobre el comportamiento de la actividad económica este año a un rango de entre una caída de 4.6 por ciento y una de 8.8 por ciento, dependiendo de cuán profundos sean los efectos derivados del brote, desde una estimación previa de expansión de entre 0.5 y 1.5 por ciento, de acuerdo a El Economista.

Insistió en su propuesta para medir de forma diferente el bienestar en el país.

“No se va a dejar de tomar en cuenta el PIB, no podríamos si es el principal parámetro de medición de los organismos financieros internacionales pero vamos a tener también nuestro parámetro más relacionado con el bienestar, no solo con la creación de riqueza, porque eso no es suficiente”, mencionó.

“Ya lo hemos demostrado hay crecimiento económico, pero hay al mismo tiempo más desigualdad social y más pobreza, lo importante es crecer con bienestar. Si no les gusta la nueva fórmula no hay ningún problema, ellos van a seguir midiendo”.

Admitió que en el país ha habido fuga de capitales de inversión, pero producto de la crisis mundial.

“Esa es mi explicación, los que invierten, sobre todo los fondos de inversión, buscan mayor protección para su dinero, y por eso cambian el destino de sus inversiones o sacan inversiones de países emergentes a países como EU, Japón, van a refugiarse en dólares, y esto es lo que ha venido sucediendo”, argumentó.

“Sin embargo en los últimos tiempos se están regresando inversiones, por eso se está apreciando el peso, cuando es el momento más critico de la pandemia, y todas las monedas se devalúan, quedan muy pocas sin devaluarse y también se deprecia el peso, llega a 25 pesos por dolar, y poco a poco se ha venido apreciando, está a 22.30, 22.20 ha llegado a estar”.

Aseguró que desde inició su gobierno, el precio ha tenido una depreciación sólo del 10 por ciento, cuando antes se ubicó entre un 20 a 25 por ciento.

“Antes de la pandemia el peso llegó a estar en primer lugar entre las monedas que más se han apreciado con relación al dólar”.