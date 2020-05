Inicia SSPyTM de Mazatlán operativo ‘Vecino Responsable’; llama a denunciar reuniones sociales

El Ayuntamiento de Mazatlán puso en marcha el “Operativo Vecino responsable”, que tiene como principal objetivo el convencimiento de las personas para que sigan acatando la disposición de permanecer en casa y guardar sana distancia, así como también impulsar la denuncia ciudadana de reuniones sociales

A través de un comunicado de prensa de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipa (SSPyTM) se sugiere que la denuncia se haga a través de Mazatlán App con el Botón de alerta, al número telefónico 9868126 o bien al 911.

Cuidando las medidas de seguridad sanitaria, la Directora del Centro de Atención y Protección al Turista, Capta, Astrid Macías Fregoso, se reunió con personal de la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito Municipal, Protección Civil, Policía Turística, Capta, Oficialía Mayor, Ecología Municipal y el Secretario del Ayuntamiento, José de Jesús Flores Segura, ante quienes dio las indicaciones a realizar en colonias y fraccionamientos.

Mencionó que esta nueva estrategia es para seguir dando cumplimiento a las medidas sanitarias derivadas de la contingencia por Covid-19 en el municipio.

“Tenemos la instrucción de seguir firmes en la concientización a toda la ciudadanía, colonia por colonia, fraccionamiento por fraccionamiento. Es precisamente no bajar la guardia, y poder darle información correcta acerca de los números a los que se puede reportar cualquier fiesta o acumulación de personas, en donde no se esté respetando la sana distancia. No debemos bajar la guardia, porque Mazatlán no puede venirse abajo. Vamos muy bien y esa es la intención, seguir dando este mensaje. El teléfono es 986-81-26 que es el número oficial del C2, Contacto Ciudadano, 911 y la Mazatlán APP con el botón de alerta”, explicó la directora de Capta.