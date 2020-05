Importante que se legisle para hacer posible sesiones virtuales, recomiendan académicos

Expertos de Colombia, España y Argentina, destacaron la importancia de realizar reformas legales para hacer posible las sesiones remotas con el apoyo de la tecnología, para que en situaciones de emergencia no se detenga el trabajo de la agenda legislativa.

Bajo la moderación del doctor Gonzalo Armienta Hernández, catedrático de la UAS, los ponentes, Jaime Alfonso Cubides Cárdenas (de Colombia), Luis Andrés Cucarella Galiana (España), Diego Gustavo Borroetaveña (Argentina) y Sonia Escalante, expusieron las experiencias a nivel internacional sobre reformas legales que han hecho posible las sesiones remotas en medio de la emergencia sanitaria por Covid-19.

Al participar en el panel internacional “La Actividad Parlamentaria en los Tiempos del Coronavirus”, transmitido en línea, la directora del Instituto de Investigaciones Parlamentarias del Congreso del Estado de Sinaloa, Sonia Escalante López consideró importante que en la primera oportunidad se legisle para que las sesiones del Pleno pueda desarrollarse de manera virtual.

Comentó México ha quedado semiparalizado por la pandemia, y que de ello no queda exento el Congreso de la Unión, por no tener en su norma un camino para las sesiones virtuales.

Jaime Alfonso Cubides Cárdenas de la Universidad Católica de Colombia, aseguró que no hay nada que le haga más daño a una democracia que tener su Congreso cerrado.

“Si queremos trabajar de una verdadera libertad de los estados sociales, democráticos y de derecho, tenemos que garantizar equilibrio de poderes, y que evidentemente el Poder Judicial, y el Poder Legislativo también en tiempo de pandemia puedan cumplir con la función que tienen encomendada constitucionalmente”, sostuvo Luis Andrés Cucarella Galiana, jurista de Valencia, España.

Gustavo Borroetaveña de Argentina, destacó que es muy importante la participación de las sociedades civiles porque sin ellas no hay instituciones. “Sin instituciones no hay república democrática, sin justicia independiente no hay república democrática. Las técnicas cambian, pero los principios no”.

En el caso del Congreso del Estado de Sinaloa, Escalante López comentó que se han estado realizando sesiones virtuales de la Junta de Coordinación Política, de la Mesa Directiva, de Comisiones Permanentes y de algunas reuniones de trabajo para valorar cómo afecta la pandemia y tomar acciones para proteger la salud y vida de las personas.

La funcionaria legislativa recordó que el Congreso del Estado de Sinaloa fue de las primeras instituciones que ante la pandemia del Covid-19 consideró la salvaguarda de la salud y de la vida de sus trabajadores y decidió el confinamiento de adultos mayores, madres con hijos menores de edad y embarazadas.