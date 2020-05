Es una campaña electoral permanente el ‘Puro Sinaloa’, dice Iniciativa Sinaloa

La polémica surgió de nuevo luego de que en la licitación pública GES 13/2020 para la adquisición del calzado deportivo escolar para alumnos de preescolar en el próximo ciclo escolar fuera incluido el logotipo como parte de las especificaciones, y al día siguiente ese mismo anexo fue cambiado con la eliminación del distintivo.

La idea sobre si es o no legal la utilización de esa imagen se centra en el Artículo 134 de la Constitución Política federal, la cual establece cómo deben emplearse los recursos públicos en general, incluida la publicidad gubernamental y en donde se establecen diversas reglas, y lo que protege principalmente es la imparcialidad que deben tener los funcionarios para el ejercicio del recurso público.

El secretario general del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa (IEES), Arturo Fajardo, señaló que si bien no existe queja ante el organismo por la utilización de este logotipo o símbolo, la cuestión a debatir debe centrarse en si este implica una promoción personalizada.

“Aquí en un momento dado, la interpretación, la controversia, la litis, que se pudiera dar tanto si alguien, un partido político considera que se está vulnerando la norma y llegar a instancias electorales o inclusive en su momento al tribunal, sería el que se defina si el utilizar cualquier eslogan, o tema o lema de gobierno que se ha hecho en diversas administraciones implique esa promoción personalizada, ese sería el quid del asunto a interpretar”.

—Ningún partido político o ciudadano ha interpuesto una queja al respecto al IEES

—Sobre el tema que estás comentando, no. Sí ha habido antecedentes, quejas en ese sentido, inclusive ya hace un tiempo cuando era Consejo Estatal Electoral hubo un tema muy debatido porque en su momento, ahora para efecto de que no se aprovechara, pero en las campañas que es donde pudiera tener un efecto ya en el proceso electoral, que se utilice ese lema en las campañas políticas de algún partido, entonces ahí es donde ya entre el instituto para evitar que se saque provecho de ese manejo.

Esa es una de las preocupaciones que ha vertido Iniciativa Sinaloa a través de su director, Silber Meza, quien explica que el eslogan acompaña al político desde su campaña política a la gubernatura y ahora es utilizado como propaganda por todo un grupo cercano a Ordaz Coppel.

“Quirino Ordaz está utilizando un símbolo y un lema que es parte de un simbolismo que utilizó en su campaña para gobernador del estado y la campaña se la llevó al gobierno estatal, es decir, es la misma frase, ‘Puro Sinaloa’ es la verdadera frase y ese puro Sinaloa hace que Quirino esté en campaña constante, con el ‘calidad puro Sinaloa’ mantiene una campaña ininterrumpida con la misma frase de campaña que lo llevó a la gubernatura, con la misma frase de campaña que utilizó durante las elecciones, entonces eso nos lleva a tener una campaña permanente pero ahora con recursos públicos y en contra del espíritu de la legislación, eso es lo que está sucediendo en Sinaloa con ese logotipo”, dijo.

“Y no es nada más el logotipo, es la frase y todo el simbolismo que nos lleva, tú pudiste ver que ya hay información, fotografías donde queda muy claro que se utilizó ‘Puro Sinaloa’ en la campaña, además podemos ver que el uso de este símbolo ha ido creciendo conforme pasan los meses, los años del actual gobierno estatal, no hay elemento donde no aparezca ese logotipo, entonces vivimos una campaña electoral permanente”.

En 2019 la marca comenzó a hacerse más común como imagen del gobierno del estado, mismo que cuenta con su propio símbolo pero ahora siempre es acompañado con el de Quirino Ordaz, incluso, tendencia en Twitter.

Durante ese año el eslogan de “Puro Sinaloa” fue mencionado en más de 3 mil ocasiones y de esa cantidad el 40.53 por ciento el eslogan fue mencionado junto al nombre del gobernador. La primera vez ese año ocurrió el 3 de enero a las 11:37 horas en la cuenta de Twitter de la Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPyC).

A partir de ahí los comentarios, etiquetas y publicaciones que interactuaron tanto con el nombre como con el eslogan tuvieron como mayores replicantes a la SEPyC que ha visto a dos secretarios desfilar y una de las secretarías donde mayor publicidad importa con útiles escolares, mochilas, uniformes y recientemente los tenis.

También aparecen Liliana Cárdenas, ex alcaldesa de Salvador Alvarado; Bernardino Antelo Esper, presidente del Instituto de Apoyo a la Investigación e Innovación de Sinaloa (INAPI); a Carlos Gandarilla, secretario de Desarrollo Sustentable; Sergio Mario Arredondo, director general de Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa (COBAES); y Sergio Torres Félix, ex presidente municipal de Culiacán y actual secretario de Pesca.

Todos los funcionarios del gabinete salidos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), mismo que postuló a la gubernatura a Ordaz Coppel en 2017, lo cual hace sospechar a Silber Meza que la utilización del logotipo de “Calidad Puro Sinaloa” obedece a la promoción de un grupo político como si se tratara de un partido.

“Hay que preguntarse por qué le interesa este tipo de elementos al gobernador, esta campaña electoral permanente; se vive esta campaña permanente porque el gobernador tiene un grupo, no nada más impulsa él su figura sino a todo un grupo político alrededor de su figura y los va posicionando, sumado a que hoy en día muchos partidos políticos están sufriendo un descrédito amplio y es mejor asociar a un gobierno con una imagen distinta y alterna a un partido político”, señaló.

“En los hechos, el logotipo puro Sinaloa prácticamente está sustituyendo lo que haría el logotipo de un partido político, quítalo y ponlo donde quieras y haría la misma función”.

Artículo publicado el 24 de mayo de 2020 en la edición 904 del semanario Ríodoce.