Deuda de Japama es por créditos fiscales: Blake

El Gerente General de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome (Japama), Aarón Guillermo Blake Serrano, aclaró que la deuda de la que habla el alcalde, Manuel Guillermo Chapman Moreno, son pasivos con la hacienda pública que arrastra la paramunicipal desde años atrás, y no producto de una mala administración.

Incluso, dijo, son pasivos que todas las juntas de agua de Sinaloa acumulan y que no han logrado reducir porque las dependencias como la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Comisión Federal de Electricidad (CFE) o el Servicio de Administración Tributaria (SAT) no aceptan convenios de amortización a largo plazo, sino pagos en parcialidades que cualquier paramunicipal rechazaría.

“Todos los gerentes de las juntas de agua han tratado de salir de esos pasivos, pero con ingresos propios apenas suficientes para mantener la operación apalancados en créditos con proveedores, es insuficiente la gestión; aunado a que es la propia legislación aplicada a las juntas de agua lo que no ayuda. Se deben de abaratar las cuotas de pago de agua cruda para consumo humano y las tarifas de consumo eléctrico en equipos destinos para el consumo humano, pero no se aplican con ese criterio. La solución definitiva está en los diputados federales, pero no hay gestión”.

Blake defendió su administración, y sostuvo que recibió y mantiene plantas potabilizadoras con muchos años de uso, lo que las hace ineficientes por un deterioro natural del equipamiento y con usuarios crecientes y demandantes. “Entiendo el reclamo de los usuarios que pregonan que tiempo atrás era un mejor servicio, y ciertamente lo era porque eran sistemas más nuevos, eficientes para la época.

De la deuda fiscal, reveló, la cantidad ronda los 350 millones de pesos.

Otro pasivo son los consumos no pagados por usuarios que ronda los 177 millones de pesos. Esta cifra pudiera no ser real porque es acumulada e impagable, porque hay usuarios que ya no habitan las viviendas, no consumen agua, pero el servicio nunca fue cancelado, y por tanto debe cobrarse. Ahí debe depurarse, pero los mecanismos actuales no lo aprueban.

Reconoció que las cifras presentadas en el balance financiero publicado en transparencia durante los años 2017, 2018 y 2019, son reales.

Estos documentos revelan que de los tres años, el 2017 fue el mejor para Japama. Entonces, los presidentes de los consejos de administración lo fueron Álvaro Ruelas Echave y Manuel Urquijo, ambos priistas. Estos sostenían un pasivo 923 millones 192 mil 895 pesos con una deuda a la Hacienda Pública/Patrimonio por 782 millones 676 mil 597 pesos, y una cartera vencida por 140 millones 516 mil 298 pesos, pero cobraron 105 millones 694 mil 696 pesos. En ese ejercicio, amortizaron pasivos por 109 millones 902 mil 776 pesos.

Por ese pago, Manuel Guillermo Chapman Moreno, en el 2018, dejó menos deuda con 813 millones 290 mil 119 pesos y un pasivo con la Hacienda Pública/Patrimonio de 657 millones 018 mil 864 pesos, pero la cartera vencida aumentó a 156 millones 271 mil 265 pesos y sus cobros se redujeron a 27 millones 065 mil 830 pesos.

En el ejercicio 2019, ya con Chapman Moreno con dominio pleno sobre Japama, los pasivos aumentaron a 841millones 844 mil 953 pesos con una pérdida de 28 millones 554 mil 834 pesos y la cartera vencida aumentó a los 177 millones 934 mil 618 pesos, mientras que los ingresos llegaron a los 33 millones 151 mil 243 pesos.

Los dos ejercicios de Chapman Moreno no se igualan a los de los priistas, ni en ingresos ni en cartera vencida y mucho menos con la amortización de la deuda fiscal, a la que no abonó.

Los números, más fallas cotidianas en el suministro de agua encendieron las alertas a los regidores, Fernando Arce Gaxiola y Ramón López Félix, que con siete de sus compañeros firmaron un oficio para sentar en el banquillo al alcalde y explique el caos en que se ha convertido su administración en Japama.

“Lo cierto es que tenemos quejas cotidianas, que a cada rato se suspenden el suministro de agua no sólo en la ciudad, sino en las sindicaturas; que el alcalde anuncia y realiza inversiones de mejoras pero el suministro nada más no es más eficiente, sino deficiente. Algo está pasando y debemos saber qué es para entrarle en el cabildo”, consideró Arce Gaxiola.

El diputado Juan Francisco Torres Navarro opinó que Chapman Moreno debe comparecer en el Congreso del Estado por el caso Japama y el manejo del presupuesto, que no es claro sino oscuro, muy oscuro.