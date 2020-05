Se acerca México a los 70 mil casos confirmados acumulados de Covid-19

Los casos acumulados de coronavirus se acercan a los 70, toda vez que al día de hoy la Secretaría de Salud reportó 68 mil 620.

Este fin de semana, entre sábado y domingo la cifra sumó 3 mil 329 y 2 mil 764 respectivamente, siendo la del sábado la más alta registrada en un día hasta el momento.

En el día 63 de la Jornada Nacional de Sana Distancia las defunciones acumuladas del 28 de febrero al 24 de mayo son 7 mil 394, es decir, 215 muertes en las últimas 24 horas.

En este rubro, las cinco entidades federativas que acumulan el mayor número de casos son: Ciudad de México, Estado de México, Baja California,Tabasco y Sinaloa.

La disponibilidad de camas para hospitalización general, según el reporte, los estados que tienen mayor porcentaje de camas ocuapadas son: Guerrero (79 por ciento), Ciudad de México (71 por ciento), Estado de México (58 por ciento), Baja California (53 por ciento), Hidalgo (51 por ciento) y Sinaloa con el 47 por ciento de camas ocupadas.

Camas con ventilación ocupadas ocupadas: Ciudad deMéxico (67 por ciento), Estado de México (64 por ciento), Baja California (61 por ciento), Chiapas (54 por ciento) Guerrero (45 por ciento), Veracruz (45 por ciento) y Sinaloa con el 41 por ciento de camas con ventilador ocupadas hasta el corte de este domingo.

Los casos de covid-19 acumulados activos ascienden este domingo a 28 mil 931, y confirmados activos a 14 mil 247, mientras que el universo de personas estudiadas es de 219 mil 164. Los casos negativos acumulados es de 121 mil 613.

Con relación a la postulación que hizo la OMS para que Hugo López-Gatell forme parte del reglamento sanitario internacional, dijo que se trata de una distinción al país, que busca una opinión de epidemiología de enfermedades infecciosas, “la encomienda es una gran responsabilidad , entre las ocupaciones es el análisis de lecciones aprendidas útiles no solo para México, sino para todo el mundo, aprovechando las experiencias de cada país.

“Desde luego aceptaría una vez que se formalice la anuencia del gobierno de México”, adelantó.

Con relación a la percepción que existe con base a que fallaron los cálculos y que no será el 1 de junio cuando se levante el confinamiento, López-Gatell indicó que conforme se acerca el fin se insistirá en que no se trata de volver a la normalidad, y que que al expirar el período de la Jornada Nacional de Sana Distancia, no se quitan las restricciones en espacios públicos ni laborales de manera uniforme. “El primero junio no es que salgamos a hacer todo lo que solíamos hacer”, reiteró.

No se puede hacer, agregó, porque se pondría en grave riesgo el control de la epidemia y que haya un repunte de casos y eventuales defunciones.

Esto causa desconcierto, reconoció, entre quienes creían que iban a salir el 1 de junio.

Con relación a las acciones locales, dijo que las autoridades estatales podrán poner restricciones adicionales, pero no podrán poner condiciones que disminuyan las disposiciones generales.