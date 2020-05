Defienden validez legal de postergación de convocatoria electoral

La propuesta de postergar tres meses la convocatoria para el inicio oficial del siguiente proceso electoral en Sinaloa no violenta el marco legal vigente coincidieron en afirmar las presidentas de las Mesa Directiva, y la Junta de Coordinación Política, Gloria Himelda Félix Niebla y Graciela Domínguez Nava.

En videoconferencia de prensa conjunta, destacaron que la propuesta de la decisión obedece a tener el tiempo suficiente, para acatar un mandato constitucional que señala que debe realizarse reformas para dar representación a las comunidades indígenas al interior de lo cabildos; y otro en materia de paridad de género.

Explicaron que de acuerdo al plazo establecido, las reformas deberán realizarse a más tardar el próximo día 15 de junio, para con ello armonizar las leyes generales en la materia.

Graciela Domínguez Nava, presidenta de la JUCOPO, aclaró que la discusión de las reformas electorales en materia de paridad de género que incluirá temas de violencia política contra la mujeres, y la representación indígena, no conllevará a que se excluyan otro temas que con anterioridad han sido planteados por los diferentes partidos políticos, o bien han sido propuestos a través de iniciativas que ya han sido presentadas.

Gloria Himelda Félix Niebla, presidenta de la Mesa Directiva, enfatizó que la postergación de la fecha de la convocatoria de septiembre a diciembre, no trasgrede de ninguna manera los derechos políticos de los ciudadanos ni invade competencias de otras autoridades en materia electoral.

Ambas legisladoras acotaron que la postergación de la fecha de la convocatoria electoral se planteó en común acuerdo con las autoridades electorales, con pleno respeto al marco legal, y sin modificar la fecha de la jornada electoral.

La postergación de la fecha de la convocatoria del proceso electoral para Sinaloa podría aprobarse el próximo día 2 de junio, cuando se tiene programada la realización de la siguiente sesión presencial, luego de dos meses de suspensión por la pandemia de Covid-19 como medida preventiva contra el contagio del virus.

La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado expuso que se trabaja en el análisis de la reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo para hacer posible la realización de reuniones virtuales que pudiesen ser aplicables en condiciones extraordinarias como la actual emergencia sanitaria, pero que tampoco puedan convertirse en una costumbre.

Domínguez Nava precisó que para la reforma de las sesiones virtuales se está revisando además cuáles son los temas que se pudiesen tratar con esa modalidad, tomando en cuenta las dificultades técnicas que una sesión remota conlleva, pero las circunstancias actuales ponen nuevos retos al Poder Legislativo para atender los temas urgent4es.

En la misma sesión del 2 de junio pudiese contemplarse, si se logaran lo consensos, la reformas para la realización de sesiones virtuales del pleno y comisiones. En el mismo día se tomaría también la protesta al diputado suplente de Ocadio García Espinoza, fallecido recientemente.