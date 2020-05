Rechaza AMLO propuesta de Morena para que Inegi fiscalice bienes

“No creo que sea correcto, se tiene que mantener pues, en privado lo que significan patrimonios de empresarios y de todos los mexicanos, la obligación de dar a conocer los bienes patrimoniales , es exclusivamente para los servidores públicos, nosotros sí estamos obligados a dar a conocer nuestros patrimonios , por eso no considero conveniente esa propuesta”, dijo Andrés Manuel López Obrador.

Cuestionado respecto a la propuesta del dirigente nacional de Morena, Alfonso Ramírez Cuellar, quien propuso que el INEGI esté facultado para acceder a las cuentas de las personas a través del SAT, el Presidente de México declaró en su conferencia matutina de este martes que no está de acuerdo.

“Para que no haya tanta desigualdad, lo mejor es que el gobierno ayude a que la mayoría delos mexicanos vaya escalando poco a poco en la escala social, y que no se profundice la desigualdad,que no se permitan negocios ilícitos,que no se permita la corrupción que es lo que permite la desigualdad, la desigualdad se produce en México o se producía en México por la corrupción, la corrupción es la causa principal de la desigualdad económica y social, si no hay corrupción no va a haber desigualdad y no va a haber esa acumulación cuantiosa de recursos en pocas manos, mientras la mayoría carece hasta de lo más indispensable”, indicó.

López Obrador reiteró que no es dando a conocer o exigiendo que las personas estén obligadas a decir cuánto tienen, “eso no lo veo adecuado”.

Se debe buscar una sociedad más justa, mas igualitaria de que no haya derroche,que no haya ostentación, que se le baje al consumismo a las extravagancias, que se disminuya la frivolidad y que México sea un ejemplo de austeridad de sobriedad, de fraternidad y no de consumo de artículos de lujo, extravagantes, pero eso es un proceso que se tiene que ir dando poco a poco, agregó.