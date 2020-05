Sin autorización expresa, no debieron difundirse nombres de funcionarios contagiados: CEAIP

La Ceaip pudiese iniciar una investigación de oficio sobre la divulgación de datos personales por parte del Ayuntamiento de Mazatlán en el caso de funcionarios contagiados por Covid-19.

Natividad Hernández Rojo, directora de Protección de Datos Personales de Comisión de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa (CEAIP), advirtió que las instituciones como los particulares deben tener autorización expresa para la difusión de datos sensibles, como en este caso la información sobre situaciones de salud.

En una conferencia virtual organizada por Ceaip, denominada “Datos Personales y Medios de Difusión”, explicó que la difusión de datos personales puede originar daño a las personas por ejemplo situaciones de discriminación.

En el caso de la difusión de datos de contagio de los funcionarios, mencionó que debió existir una autorización expresa de los funcionarios de hacerlo público, en tanto advirtió que los medios de comunicación deben tener cuidado en no replicar transgresiones al respeto de protección de datos personales.

Los funcionarios citados también pudiesen iniciar un procedimiento, si no autorizaron previamente la divulgación de la información, con ello derivar en sanciones entre ellas el apercibimiento público.

Precisó que al momento la Ceaip no ha recibido cuestionamiento de pacientes de Covid-19, cuyos datos hayan sido expuestos públicamente.

Hernández Rojo abundó que son los pacientes quienes tienen la libertad de dar a conocer su padecimiento o resultado de sus estudios por Covid-19, si así lo determinan, pero ésta decisión no puede ser tomada por terceros.

Cabe mencionar que ayer, tras la difusión por parte del Ayuntamiento de Mazatlán de nombres de funcionarios que habían resultado positivos a Covid, la Secretaría de Salud se desmarcó públicamente de la divulgación de los nombres en apego a protocolos de protección de datos personales para salvaguardar la dignidad de los pacientes en éste y todos los casos de contagios.