Denuncian que adeudan 8 quincenas a 71 elementos de la Policía Estatal

El diputado de Morena, Pedro Villegas Lobo, denunció que se la Secretaria de Seguridad Pública le adeuda ocho quincenas a 71 elementos de la Policía Estatal Preventiva.

Precisó que desde el día 16 enero recién egresados de su capacitación y fueron ingresados a la corporación, pero hasta el momento no se les ha pagado sus salarios, los que se suman ya adeudos por 54 mil pesos a cada uno.

Indicó que algunos 20 elementos han desertado porque muchos han tenido que busca otro trabajo para obtener una fuente de ingresos.

Lamentó que los agentes que se preocuparon por prepararse solamente los utilizaron y los desecharon porque ahora no les retribuyen ni siquiera su salario.

A raíz de que los agentes se manifestaron en Palacio de Gobierno, semanas atrás, por la falta de pago les prometieron se les cubrirían sus adeudos, pero en realidad no se les cubrió sus salarios, manifestó.

El legislador consideró como lamentable la situación de los agentes porque tienen familia que hoy más que nunca requiere de un ingreso.