Sin riesgo permisos para la Serie del Caribe 2021 en Mazatlán: Ayuntamiento

En medio de la emergencia sanitaria, el secretario del Ayuntamiento, José de Jesús Flores Segura, informó hoy que Municipio garantiza el estadio Teodoro Mariscal y todos los permisos necesarios para llevar a cabo la Serie del Caribe 2021, programada del 31 de enero al 6 de febrero próximo.

En un contexto de confinamiento, en el que apenas hoy el gobierno federal dio a conocer el plan para salir del confinamiento de algunos municipios del país, en el que no se encuentra Mazatlán, el funcionario expuso a través de un boletín de prensa que la Confederación de Beisbol Profesional del Caribe, en su página oficial, dijo que analizará “lo concerniente a la Serie del Caribe en curso y en la cual se determinará si se cuenta con la seguridad para que la Serie del Caribe sea celebrada en Mazatlán en el 2021”.

Flores Segura aclaró que no existe un pleito con la empresa Espectáculos Costa del Pacífico, sin embargo, hay un ejercicio de ley sobre el derecho que tiene el Municipio en la concesión del estadio Teodoro Mariscal.

Dijo que el alcalde Luis Guillermo Benitez Torres ha sido claro sobre la disposición del Ayuntamiento para garantizar los permisos para este torneo.

“El Presidente ha sido demasiado claro y se los repetimos, el estadio y todos los permisos necesarios que tenga que realizar la Liga Mexicana de Beisbol para la Serie del Caribe, están garantizados, están a su disposición (…) no hay ningún riesgo por parte del Municipio”, expresó

Cabe recordar que en Semana Santa, el Ayuntamiento tomó posesión del inmueble acompañado de un notario público, luego de rescindiera el convenio a la empresa Espectáculos Costa del Pacífico, por incumplimiento. Trascendió que la empresa actuaría legalmente al respecto.