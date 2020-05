Podrá Guasave ofrecer cuidados intensivos a pacientes Covid-19

Para reforzar la capacidad de repuesta en Guasave, el gobernador entregó el Centro de Atención, Diagnóstico y Cuidados Intensivos Covid-19 construido especialmente en el Hospital General.

Las instalaciones cuentan con capacidad para atender a ocho pacientes en cuidados intensivos, al contar con igual número de camas, ventiladores de respiración asistida y oxígeno.

La presidenta municipal, Aurelia Leal, reveló que estaban preocupados porque pensaron que iba a ascender más el número de personas contagiadas, pero que gracias a las medidas tomadas por la sociedad guasavense se logró disminuir el índice de propagación del virus.

Comentó que como Ayuntamiento han tomado medidas fuertes y drástica que a veces molestan a la sociedad, sin embargo argumentó lo hace por el bien de Guasave.

Indicó que los funcionarios donaron parte de sus ingresos para los insumos del sector salud, sanitizaron todo el municipio, al que le darán una segunda vuelta, además de que a la población le están dando apoyo alimentario para que se pueda quedarse en su casa.

La alcaldesa indicó que tienen identificado a Juan José Ríos y la cabecera urbana de Guasave, donde está proliferando el virus.

El director del Hospital General de Guasave, Jesús López, agradeció al gobernador las instalaciones médicas que ponían en operación ya que pese a ser un municipio con más de 300 mil habitantes no contaban con áreas de terapia intensiva, ni en el IMSS, ISSSTE, Secretaría de Salud, ni el medio privado.

Cuando algún paciente requería cuidados intensivos tenía que ser trasladado a Los Mochis o Culiacán, por lo que se dará un gran salto en la atención a Guasave.

Destacó que en Guasave también reciben pacientes de municipios colindantes como Sinaloa, Angostura y Mocorito.

El médico pidió al gobernador que una vez que concluya la emergencia sanitaria no se quite la unidad de terapia intensiva para atender a la población de guasavense.

“Esto pasará a la historia para Guasave”, enfatizó al agradecer además a empresarios que donaron equipos para terapia intensiva.