Insiste secretario Encinas en que diferencia de cifras son producto de un desfase; atenderán protestas del HG de Culiacán

Las constantes diferencias en las cifras mostradas horas antes por la Secretaría de Salud a nivel federal con las presentadas a nivel estatal son producto de un desfase y no de un mal manejo en los datos o información, según explicó el secretario Efrén Encinas Torres durante video conferencia.

Esta tarde el subsecretario Hugo López Gatell Ramírez dio a conocer que en Sinaloa hay 60 por ciento de ocupación de camas con ventilador, cifra superior a la de la Ciudad de México y el Estado de México, que es de 57 y 53 por ciento respectivamente.

“Intentamos que las cifras nuestras y las del gobierno federal sean las más coincidentes posibles, al final se tienen que empatar pero hay algunas diferencias que pueden notarse porque el corte de horario difiere un poco entre el estado con la federación”, explicó Encinas Torres.

Pese a que la Ciudad de México y el Estado de México tienen 22 mil 40 y 244 casos activos, en Sinaloa suman 609 y los números que se brindaron a nivel estatal indican que la ocupación hospitalaria es poco mayor al 30 por ciento de utilización de ventiladores.

“Probablemente la información no sea la misma, algún proceso está modificado la interpretación, no es de ocultamiento de datos. Aquí naturalmente que ven a nivel nacional que estamos casi saturados pero no, tenemos capacidad de ventiladores aquí en Sinaloa”, explicó.

Los datos desfasados han sido constantes desde el 26 de abril, ya que en esa fecha comenzaron a reportarse decesos ocurridos en días anteriores. Este día, el informe de la Secretaría de Salud dio a conocer 18 muertes todas ocurridas entre los primeros días de abril al 12 de mayo.

Esto, según ha explicado el propio Encinas Torres, se debe a una falla en el sistema que alimenta los datos y no a una presunta intención por ocultar datos. Sin embargo, desde el 26 de abril a la fecha se han dado a conocer 143 decesos, la mayoría con fechas posteriores al reporte.

Por otra parte, Encinas Torres dio a conocer que se atenderán las demandas de las manifestantes de esta mañana en el Hospital General de Culiacán, en donde señaló se comunicó con el área correspondiente para solventar la queja sobre la falta de equipo de seguridad médico.

“Sí supe, me llegó en las noticias… me comuniqué de inmediato al área de administración para preguntar cuál había sido el reclamo, al parecer el reclamo no es tanto por falta de equipó de protección personal porque incluso yo estuve en el área haciendo un recibimiento de camas para los trabajadores que se quedan ahí a pernoctar, se acercaron conmigo varias enfermeras, estaba la líder sindical, la delegada sindical”, dijo.

La petición fundamental y la queja principal de las trabajadoras es sobre la ausencia de más del 60 por ciento de la planta trabajadora algo que se viene advirtiendo desde el 24 de abril, a lo que Encinas Torres manifestó que mantienen abierta una convocatoria para contratar personal para abatir ese rezago, ya que actualmente se quedó únicamente un 30 por ciento, según explicó, de la planta de los Servicios de Salud de Sinaloa.

“Entonces ellas se preocupaban y estaban hasta molestas que por qué no regresaban… intentaremos buscar la forma de cómo buscar más personal porque se cansan también y están en la primea línea de fuego”, añadió.

Respecto a los incrementos de casos en Ahome, Encinas Torres manifestó que esto puede ser efecto de las festividades que comunidades indígenas no cancelaron y no únicamente la aglomeración del 30 de abril que también se dio en el norteño municipio, sobre todo en Los Mochis.

En ese sentido destacó una vez más la prevalencia de casos en Culiacán la cual señaló puede tener relación con la interconectividad con Tijuana y la Ciudad de México.

“Se nos vinieron muchísimos sinaloenses que estaban en Tijuana, ese es un factor de interconectividad que nos ha influido… que desde luego el 30 de abril pero también recuerden que en semana santa y fechas que pasaron hubo conglomeraciones de festejos, etcétera”, añadió.

También, Encinas Torres actualizó la cifra de trabajadores de la salud contaguiados por el virus, con 165 casos confirmados de médicos, además de 92 de otros trabajadores del área, así como 181 enfermeras, un odontólogo y 10 laboratoristas y/o químicos.