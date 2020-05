Culiacán ya pasó el pico epidémico, asegura López-Gatell; pero se mantiene en color rojo

Tijuana, Culiacán, Villahermosa y Cancún ya pasaron el pico epidémico y están en una fase de descenso, reduciendose el número de casos diarios, pero aún falta la otra mitad de la pandemia de Covid-19, y no deben relajarse las medidas de Sana Distancia, aseguró el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.

El funcionario mencionó durante la conferencia vespertina sobre la situación de la pandemia, dijo que en dichos municipios no deben aún abrirse comercios, parques y jardines y demás espacios de recreación o abrir escuelas porque “irremediablemente lo que va a ocurrir es que resurja, remerja la epidemia en el sitio que haga eso”.

“Entonces, de momento, hasta al 30 de mayo siguen vigentes las acciones que se resumen en quédate en casa”.

En un mapa presentado durante la conferencia mañanera de este miércoles, Sinaloa aparece en color rojo, por lo que será hasta el 1 de junio cuando comience el reinicio de actividades en el estado de acuerdo a un semáforo dividido en color rojo, naranja, amarillo y verde, que representan el nivel de riesgo de mayor a menor (alto, medio alto, medio y bajo), el cual será revisado cada semana.

Esta mañana se informó que en 269 municipios de cinco estados se reanudarán actividades, y entre los cuales no figura ninguno de Sinaloa.

“Cada uno de esos colores (del semáforo) nos va a decir cuál es el riesgo. El riesgo lo entendemos, como lo platiqué en la mañana, cómo cuatro variables, la probabilidad de que ocurra un rebrote, la probabilidad, la consecuencia de que ocurra el rebrote, por ejemplo, mortalidad, la vulnerabilidad que tienen las poblaciones, por ejemplo, alta prevalencia de diabetes o de hipertensión, por lo tanto, mayor probabilidad de complicaciones y la adaptabilidad o recuperabilidad, también conocida como resiliencia, la capacidad de reponerse de la alteración. Entonces, esa es la perspectiva de riesgo con estos indicadores”, explicó López-Gatell.

Cuando el semáforo esté en rojo se reanudarán las actividades esenciales, a las que el gobierno federal incorporó a la minería, construcción y fabricación de equipos de transporte, “y aquí quiero hacer una aclaración, no quiere decir que el 18 de mayo empiezan a trabajar esas tres nuevas esenciales, no; empezarán a trabajar a toda fuerza, a toda capacidad después del 1 de junio, pero lo que sí, dado que son nuevas actividades esenciales, tienen que prepararse para esa situación”.

Los lineamientos de seguridad sanitaria que implicarán modificaciones de las instalaciones y en muchos casos de la conducta de las personas, horarios, distancias, etcétera, que deberán implementar las empresas dijo que serán entregados el próximo lunes.

“Rojo, esenciales; anaranjado, esenciales, igual que aquí, y se amplía a no esenciales, pero reducidas y en los lineamientos de los que estoy hablando hay indicaciones específicas sobre qué quiere decir esa reducción, básicamente es reducción de aforo. Si esta planta tiene seis mil personas y está en un sitio donde está asentada en condición naranja, no puede tener 6 mil personas operando, irremediablemente tendrá que reducir su aforo 75 por ciento, 50 por ciento, eso está estipulado de acuerdo a las características de la operación de trabajo”, mencionó.

El semáforo amarillo señala que se puede reactivar l actividad laboral de manera ordinaria y en verde sigue en operación ordinaria, excepto que gradualmente se van a incorporar los distintos sectores. “No es de que el 1 de junio, si está en amarillo o en verde se abre todo, no, no, no. Se va a ir indicando quiénes van a abrir servicios, comercio, industria, transportes adicionales a los que están abiertos”.

En lo que se refiere a espacios abiertos, dijo que en color rojo estarán cerrados totalmente parques jardines, playas, cines, teatros, iglesias, entre otros, en anaranjado se abren los espacios públicos pero con aforo reducido, en amarillo se abren los espacios cerrados como museos pero con densidad reducida y en verde se regresa a la nueva normalidad.

Las personas vulnerables como son adultos mayores, pacientes con enfermedades crónicas y mujeres embarazadas deberán permanecer en casa cuando el semáforo esté en rojo; en naranja podrán salir pero con máximo cuidado, control metabólico, manteniendo la sana distancia y medidas de higiene, en amarillo tienen mayor libertad de movilidad pero con cuidados, y en verde, movilidad total pero con cuidados acostumbrados.

López-Gatell Ramírez mencionó que al ser las escuelas, particularmente las primarias y jardines de niños donde hay una alta transmisión de la infección, permanecerán cerradas cuando el semáforo esté en rojo, anaranjado y amarillo y sólo abrirán cuando se llegue al verde.

Señaló que aún cuando un municipio esté en verde, de presentarse contagios, se podrá cambiar el color y por tanto el nivel de restricciones. “Si empezaran a tener transmisión se quedan abiertos, no, y menos quiere decir que no se va a hacer nada; al contrario, hay intervenciones que se pondrán en práctica para mantener ese aislamiento de manera más efectiva, sin privar por supuesto de recursos, a esas comunidades. Entonces, esta es la lógica”.

Dijo que el semáforo de riesgos será revisado diariamente y cada semana se informará la situación de cada municipio, para definir la estrategia a seguir.