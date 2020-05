Anuncia Jalisco que no habrá regreso a clases presenciales en éste ciclo escolar

El gobernador de Jalisco Enrique Alfaro Ramírez anunció que es una decisión tomada el no regreso a clases presenciales del presente ciclo escolar en esa entidad,

“En Jalisco debe quedar descartada la idea de que habrá un regreso a clases en este ciclo escolar. Lo digo esperando tener una respuesta positiva del gobierno federal porque ya lo pusimos sobre la mesa, pero la decisión aquí esta tomada. No habrá regreso a clases”, manifestó.

En conferencia difundida en redes sociales, explicó que el ciclo escolar se concluirá a distancia, por lo que no debe tenerse la expectativa del regreso a clases porque tendría un impacto directo en la movilidad y con ello mayor riesgo.

Si se trata de priorizar, expresó, será la reactivación económica, y evitar el regreso a clases nos ayuda a ese propósito.

“Desde ahorita lo digo, nuestro estado ha levantado la voz y ha puesto sobre la mesa que en este país no hay condiciones para regresar a clases, sería un gran error. Por lo menos en Jalisco es una decisión que hemos tomado y que vamos a defender con diálogo con sensatez, pero con mucha firmeza”, sostuvo.

El mandatario jalisciense consideró que la decisión fue producto de un análisis de la mesa de Salud que está trabajando para iniciar los protocolos de reactivación económica a partir del próximo 18 de mayo.

Junto con el rector de la Universidad de Guadalajara y los integrantes del gabinete económico, mencionó que trabajan en el plan de reactivación económica para Jalisco y el conjunto de decisiones que se tomarán en la semana siguiente.

Mencionó que reunieron en una mesa de reactivación económica que revisó todas las propuestas para hacer la presentación de las propuestas acordadas, las cuales ahora serán presentadas al gabinete de Salud.

Aclaró que la prioridad número uno será siempre cuidar la vida y la salud de los jaliscienses.

Indicó que en la reapertura iniciarán con una fase cero de reactivación gradual de la actividad económica de Jalisco, pero advirtió que actualmente se vive la fase más acelerada de la propagación del virus.

Alfaro Ramírez expuso que gracias a las decisiones correctas tomadas en Jalisco se ha podido evitar que se congestione el sistema de salud y que la entidad se ubique entre los índices más bajos de contagios del país y con una ocupación de hospitales apenas del 10 por ciento de su capacidad.

Debido a que el problema económico ya es muy grave, ahora se está preparando para la reactivación del protocolo de transición en la entidad.