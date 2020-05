Afirma Morena que Quirino se quedó corto en su estrategia contra Covid

Al asegurar que el gobernador Quirino Ordaz Coppel se quedó corto en su estrategia contra el Covid-19, el Grupo Parlamentario de Morena acusó al gobierno estatal de no “dar la cara” para reunirse y discutir las propuestas de ajuste presupuestal necesarias ante la emergencia sanitaria.

En conferencia de prensa conjunta y virtual, la bancada morenista encabezada por la diputada Graciela Domínguez Nava, informó sobre la presentación de un manifiesto entregado al gobernador para exhortarlo a realizar un ajuste al presupuesto de 2020 que fue aprobado para operar en condiciones ordinarias, no ante la emergencia que se vive.

Los diputados precisaron que los recursos que podrían ser liberados dentro de los ajustes presupuestales debiesen ser orientados en tres líneas:

Equipamiento de hospitales y protección integral a los trabajadores de salud que atienden a enfermos Covid-19, para que el personal pueda contar con equipo de protección, pago de sus ingresos, justos y oportunos, prestaciones laborales, así como apoyos en transportes y hospedaje seguro en hoteles para que no sean cadena de contagio con sus familias.

Diseño de implementación de un programa de solidaridad alimentaria para garantizar comida a los hogares en sectores marginados sin ingresos que no están incluidos en los programas del gobierno federal, como desempleados como meseros, músicos, taxistas, entre otros.

Definición de un plan para la reactivación de la economía que amplié y fortalezca las iniciativas del gobierno federal, en apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas de Sinaloa. En este punto incluyeron la aceleración del plan de inversión pública estatal, como destrabar el problema de indemnizaciones de la Presa Santa María.

Los diputados Victoria Sánchez Peña y el Marco Antonio Zazueta, presidentes de las Comisión de Hacienda y Fiscalización, respectivamente coincidieron en señalar que el gobierno federal ha cumplido con la entrega de sus participaciones federales, e incluso entregó 873 millones de pesos adicionales a los programados.

Los diputados señalaron que el titular de la Secretaría de Administración y Finanzas del gobierno estatal, Luis Alberto De La Vega Armenta, no “ha dado la cara” ni se ha reunido, pese a que habían fijado en varias ocasiones la reunión para plantear el tema del reajuste presupuestal.

Comentaron que las reuniones habían sido acordadas desde antes que el funcionario hubiese dado positivo a Covid o manifestado algún síntoma de la enfermedad.

El diputado Marco Antonio Zazueta cuestionó la estrategia para enfrentar Covid del gobernador porque en los hospitales el personal médico sigue denunciando la falta de insumos médicos, pese a que el gobierno federal entregado los materiales e incluso empresarios han realizado donativos.

Agregó que una muestra de las deficiencias en las estrategias frente a la emergencia sanitaria ha sido la gran cantidad de funcionarios del gobierno estatal que están resultados contagiados.

La diputada Victoria Sánchez reiteró que una primera propuesta de ajuste presupuestal habían señalado la factibilidad de poder canalizar al menos 400 millones de pesos si se hace un ajuste presupuestal, pero puede ser mayor la cantidad, si se toma en cuenta además que el presupuesto aprobado para el 2020 fue mayor en mil 994 millones al de 2019.

Se trata dijeron, de un asunto de voluntad política y sensibilidad frente a una situación de emergencia frente a los efectos del Covid-19 en Sinaloa, ubicados a nivel nacional dentro las entidades con mayor índice contagios.

La líder de la bancada morenista aclaró que no buscan una confrontación con el Ejecutivo Estatal, sino obedece a la necesidad de atender la emergencia que vive la entidad, especialmente en los grupos más vulnerables.