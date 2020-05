Adelanta López Gatell que la apertura será escalonada, por sectores y territorialidad

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, HugoLópez Gatell adelantó que la apertura, al término de las medidas de Sana Distancia, será escalonada y por sectores de la actividad económica y social, así como por territorialidad dependiendo como se comporta la epidemia en zonas vulnerables y versiones complicadas de la enfermedad.

El funcionario no precisó fechas específicas para la conclusión de las medidas de “Quédate en Casa”.

En la conferencia de prensa vespertina, el funcionario recordó que en el Día de las Madres, que es una fecha emblemática, debe tenerse especial cuidado en no salir porque se está en el punto de máxima transmisión.

“Cuidemos a mamás y abuelas, en particular, porque son todavía días de máximo riego”, advirtió.

Deben buscarse todos los mecanismos creativos para estar emocionalmente cerca de mamás y abuelas, para no hacer reuniones familiares, el cual es un deseo legítimo tras 48 días de confinamiento.



La Secretaría de Salud informó en su reporte técnico el fallecimiento de 193 pacientes en relación al día de ayer a causa del virus de Covid-19.

En el informe presidido se detalló que hasta éste sábado en México suman ya 3 mil 353 muertos de pacientes por Covid.

Las autoridades de Salud señalaron que al día de hoy se registraron mil 938 pacientes nuevos contagiados por Covid a nivel nacional, con lo que suman en total 33 mil 460 personas con el virus.