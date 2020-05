Opiniones de exsecretarios tienen que ver con intereses políticos y partidistas: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que respeta las opiniones de los exsecretarios de Salud de gobiernos anteriores sobre la estrategia contra el Covid-19, pero todos tienen que ver con intereses políticos, partidistas y dejaron al sistema de Salud en ruinas.

“Pues respeto esas opiniones, pero tienen que ver con los intereses políticos, partidistas, todos ellos estuvieron en gobiernos de partidos opositores a nuestro gobierno y yo creo que ya los mexicanos saben quién es quién en el tema de salud, qué dejaron, cómo está el sistema de salud”, dijo.

“No miento, lo estamos levantando, lo dejaron en ruina, imperó la corrupción, se robaban hasta el dinero de las medicinas, cientos de hospitales inconclusos por todo el país, un cementerio de hospitales, de centros de salud abandonados. Hagan la investigación, cuántos centros de salud, cuántos hospitales abandonados en Oaxaca, en Chiapas, en Yucatán.

Durante la conferencia mañanera de este viernes en Palacio Nacional, el mandatario fue cuestionado sobre las declaraciones de exsecretarios de Salud como José Narro Robles y Julio Frenk Mora, quienes señalaron que los datos sobre la emergencia sanitaria que comunica el gobierno federal “no son creíbles” y no informan la realidad de lo que ocurre.

“Los exsecretarios de Salud tienen todo el derecho de opinar, de manifestarse, de criticar, de disentir, pero es la gente la que tiene que opinar sobre esto. Yo decía, lo voy a repetir, que eso que llamaban Seguro Popular ni era seguro ni era popular. No había medicinas, no había médicos y mucha corrupción, muchísima corrupción, entonces, es natural que ellos no vean con buenos ojos lo que nosotros estamos haciendo. Pero qué bueno que hay este debate”, reiteró.

“Nosotros le tenemos mucha confianza al doctor Alcocer, que es un científico, pero además un hombre honesto, no me vayan a decir que no sabe de medicina el doctor Alcocer, porque ha estado en el Instituto de Nutrición años, como médico y como investigador, Premio Nacional de Ciencias. El doctor Hugo López-Gatell, que es al que más cuestionan, pues lo mismo, un académico de primer orden, con muy buena formación, con cultura general, una gente honesta, humanista, con una postura en favor de la gente, en favor del pueblo, no a favor del mercantilismo, que desgraciadamente también llegó a predominar en el periodo neoliberal en todo lo relacionado con la salud”.