Zoe Robledo defiende compra de ventiladores con sobreprecio a hijo de Bartlett

Zoe Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, justificó la compra de 20 ventiladores para terapia intensiva por 31 millones de pesos a una empresa de León Manuel Bartlett, hijo de Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Durante la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, el funcionario justificó la compra directa de los equipos con un costo individual de 1.5 millones de pesos a la empresa Cyber Robotic Solutions, por parte del IMSS Hidalgo, debido a que esta ofreció una fecha de entrega, una marca conocida, no pidió anticipo, como si lo hizo otra empresa que ofreció precios más bajos.

“Sobre las condiciones… el tema tiene que ver con varios elementos, uno de ellos es la oportunidad, es decir cuando llega un ventilador, cuando alguien ofrece que lo va a entregar y que cumple esa fecha, en este caso se cumplieron las fechas acordadas, hay otros elementos de criterios de empresas que piden adelantos, por ejemplo anticipos, de hecho hay quienes han llegado a solicitar el cien por ciento del anticipo y sin fianza, pues eso no es posible, porque alguien puede simplemente desaparecer, en este caso no era así, no era una petición de anticipo, era simplemente el pago a partir de la entrega de los ventiladores”, argumentó.

“Otro elemento que es importante es los modelos, hay modelos que son portátiles, hay otros modelos como estos que son fijos, se llaman adultos pediátricos, que sirven para niños y para adultos… , no son portátiles, y la otra es el tipo de marca no solo el modelo, porqué la marca es importante porque al final de cuentas es lo que permite que en los contratos vengan cláusulas de mantenimiento y reparación, uno puede comprar una marca que no conoce o no está establecida en el país o que no tiene historial en el Instituto y en el momento en que este se pueda averiar, no se cuente con las piezas o con el personal que sabe como repararlos”.

Todos los criterios mencionados, dijo se tomaron en cuenta al momento de realizar la compra directa de dichos ventiladores, que de acuerdo a Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad tienen los costos más altos adquiridos por una dependencia federal desde que se declaró la pandemia.

“Hace algunos días alguien decía que… uno de los oferentes decía está ofreciendo ventiladores más baratos, sí pero de una marca que no conocemos y con una solicitud de 50 por ciento de anticipo, todo esto configuró a un elemento de decisión a quienes hoy están al frente de la representaciones y que tienen que tomar decisiones a partir de algo llamado factor vida”.

Zoe Robledo informó que ayer lunes recibieron un requerimiento de información sobre dicha compra por parte de la Secretaría de la Función Pública, y que “se le va a contestar a cabalidad en los plazos establecidos”.