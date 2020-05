Próxima semana se presentará plan de reactivación económica y de regreso a clases: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que la próxima semana presentarán un plan de reactivación económica y de regreso a clases que podría iniciar el 17 de mayo en los municipios donde no hay casos de Covid-19 y no tengan vecindad con municipios afectados.

“Ayer que no reunimos, se habló de una especie de semáforo, una aportación que hizo Marcelo Ebrard, de poner en verde donde no hay problemas, amarillo donde si hay contagios pero pocos y en rojo donde si hay problemas, y a partir de ahí empezar a ver las actividades económicas, cuáles, industria de la construcción, las empresas de exportación, la rama automotriz, el turismo y otras actividades, desde luego esto incluye el regreso a clases que también tiene que ser escalonado, cuidado, todo tiene que ir acompañado de un protocolo de salud, pero ya vamos a hacer una presentación de este plan la semana próxima”, dijo.

Durante la conferencia mañanera mencionó que hasta el momento las proyecciones de especialistas sobre la pandemia mantiene las mismas tendencias en las regiones con más contagios como son Culiacán, Sinaloa; Cancún y Playa del Carmen en Quintana Roo, Villahermosa, Tabasco; Tijuana, Baja California y el Valle de México que comprende los municipios conurbados y zonas metropolitanas de la Ciudad de México y el Estado de México, a los que se suman nuevos estados como Morelos, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Tlaxcala, donde hay un crecimiento de contagios.

“Estamos pensando que pueda iniciarse el día 17 pero en municipios donde no hay casos y donde también no tienen vecindad con municipios que tengan personas afectadas, es decir municipios que en todas sus colindancias no tienen problema, hay una cantidad considerable de municipios, ha ido avanzando el contagio, pero se han quedado regiones completas en donde no hay casos. Ahí con mucho cuidado, con cercos sanitarios, ahí podríamos, esto va a depender del comportamiento de estos días, iniciar actividades y luego un calendario ya definido a partir de actividades económicas y del nivel de contagios”, dijo.

“Nos estamos preparando para el regreso a la normalidad de las actividades productivas, una vez que tengamos mayor control sobre la pandemia, se va a abrir toda la actividad económica, social, cultural, claro de manera cuidadosa, gradual, responsable, lo vamos a poder hacer, yo estoy optimista por el gran apoyo que estamos recibiendo de la gente, porque el pueblo de México ha actuado muy responsable al quedarse en casa”.