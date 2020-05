Llaman diputadas a nos salir a festejar ‘Día de las Madres’

La diputada del PRI, Guadalupe Iribe, y Francisca Abeyó Jorda de Morena, coincidieron en llamar a la población a no salir a las calles a celebra el Día de las Madres, y por el contrario protegerlas al quedarse en casa el próximo 10 de mayo.

La presidenta de la Comisión de Equidad, Género y Familia, hizo referencia al alto número de personas que inundaron pastelerías, pizzerías y calles el pasado día 30 de abril para festejar a los niños.

En un video mensaje en redes sociales, la diputada morenista llamó a ser prudentes y conscientes.

“Un atento llamado a la reflexión en estos momentos cruciales de nuestro país. Necesitamos quedarnos en casa, seguir las medidas de higiene y guardar la sana distancia”, expresó.

“La mejor manera de festejar a nuestras madres es cuidándolas. ¿Y cómo las vamos a cuidar? ¡Quedándonos en casa”, expresó.

En un comunicado por separado, la presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social, Guadalupe Iribe Gascón, señaló que son días claves para hacer un esfuerzo extra de protección, en donde se necesita la cooperación y la responsabilidad de todos para no salir a las calles, a menos que sea para lo estrictamente indispensable con todos los cuidados.

Coincidió que situaciones de aglomeración como las que se vivieron durante los festejos del Día del Niño, no deben repetirse durante el Día de las Madres, porque se corre el riesgo de perder todo lo que se ha avanzado durante estas semanas, y se puede prolongar más los días, para poder continuar con nuestra vida habitual.

“Hagamos conciencia, que no salgamos y que el mejor regalo que podemos hacer para demostrar el cariño a nuestras mamás es regalar salud. Es quedarnos en casa. Lo más importante es la salud de nuestros seres queridos”, recalcó.