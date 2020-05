Exige PAN Municipal a Quirino poner orden en Mazatlán

Ante la insistencia del alcalde de autorizar que los restaurantes den servicio en sus establecimientos al 40 por ciento de su capacidad para evitar aglomeraciones, Roberto González Gutiérrez, dirigente del PAN municipal exhortó al gobernador a intervenir para poner orden.

“Al gobernador del estado Quirino Ordaz, le exigimos intervenga por la seguridad y salud de las y los mazatlecos, no es justificación la autonomía del municipio para violar las recomendaciones sanitarias, el gobernador debe poner orden en Mazatlán”, dijo.

El panista consideró que el gobernador mazatleco está a tiempo de intervenir y evitar que las decisiones de Benítez Torres, sean causa de más casos de contagio en el puerto. Tajante, pidió a la población no hacer caso a la invitación del alcalde a acudir a los restaurantes y opte por quedarse en casa como lo recomiendan las autoridades de salud estatal y federal.

En rueda de prensa virtual, González Gutiérrez, señaló que el llamado del presidente municipal a que la ciudadanía acuda a restaurantes el próximo 10 de mayo, es un acto que refleja una total irresponsabilidad.

“No puede ser posible que con su investidura como presidente municipal y siendo un hombre de más sesenta años dé estas declaraciones tan irresponsables y fuera de contexto; desde Acción Nacional lo hacemos directamente responsable de las consecuencias que vengan si se viola la cuarentena y los acuerdos y recomendaciones de las autoridades sanitarias”.

Y es que desde hace días el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres autorizó a restaurantes a operar hasta en un 40 por ciento de su capacidad, mientras en que el resto del estado los alcaldes y establecimientos sí se apegaron a la disposición estatal.

“Con el alcalde aplica el dicho de tan grandote y tan irresponsable, no puede ser posible que a estas alturas y teniendo tantos contagios, salga el Químico Benítez a promover que la ciudadanía festeje fuera de casa el día de las madres; me recuerda mucho a Peña Nieto, argumentando que el Estado de Sinaloa es otra cosa, que Mazatlán es autónomo, habría que darle unas clasecitas de geografía para que sepa que Mazatlán es parte del Estado de Sinaloa”, expuso.

El panista exhortó al alcalde a que recapacite y dé marcha atrás a dicho llamado y a Ordaz Coppel su intervención.

Respecto a la falta de atención que la autoridad municipal ha tenido durante esta pandemia González Gutiérrez hizo un desglose de algunas omisiones por parte de esta autoridad.

“Todo empezó cuando a nivel federal y estatal se recomendó el cierre de la playas, acto seguido el alcalde de Mazatlán, manifestó que en este puerto no se iban a cerrar las playas; posteriormente el ejecutivo estatal y la secretaria de turismo federal, declararon la suspensión del periodo vacacional de la semana santa, a lo cual de nueva cuenta y de manera irresponsable, el primer edil desconoció dicha medida”, detalló.

A principios del mes de abril se inició con el registro de ciudadanos en el palacio municipal para acceder a los apoyos de una despensa y dinero en efectivo, acción que generó aglomeración de personas sin las mínimas medidas de higiene y violando el acuerdo federal de sana distancia; finalmente entre el 14 y 18 de abril dichos beneficiarios del programa de apoyo, acudieron a recogerlos en la cancha German Evers, repitiéndose de nueva cuenta la violación a los acuerdos sanitarios de sana distancia e higiene, es el caso que partiendo del 18 de abril (ultimo día de entrega de apoyos) y el día 1 y 2 de mayo (13 y 14 días después del ultimo día de entrega respectivamente) en estos dos días se registro un aumento de 42 nuevos contagios de acuerdo con las cifras aportadas por la Secretaria de Salud Estatal, lo cual nos hace concluir que dichos procedimientos realizados por la autoridad municipal, resultaron en el aumento mencionado.

El dirigente del PAN en Mazatlán se manifestó en contra de que el alcalde siga realizando actos de campaña en la entrega de apoyos.

“Así como se exige que restaurantes tengan servicio a domicilio y de ordene y recoja, debe el ayuntamiento adoptar la medida de que los apoyos se realicen en el domicilio personal de las y los mazatlecos que así lo requieran, acaban de adquirir 19 nuevos vehículos y tienen el personal suficiente para hacer dicho operativo, no nos cabe en la cabeza como siguen exponiendo a la ciudadanía con estas acciones, estamos a favor de que se entreguen apoyos, pero no justifica que se exponga a la ciudadanía”.

Con el tema que se ha divulgado en medios de comunicación respecto al bono salarial para los empleados de aseo y limpia, que exige el sindicato del Ayuntamiento de Mazatlán, González Gutiérrez manifestó estar de acuerdo con dicho bono.

“Los trabajadores de aseo y limpia merecen dicho bono, ellos están expuestos todos los días, recogen basura donde hay residuos y es una alta exposición la que tienen, además de que no cuentan con el equipo necesario como guantes, cubrebocas, caretas y trajes especiales; el presidente municipal ha dicho que no caerá en los caprichos del Sindicato y su Dirigente, pero en contraste con lo dicho, adquiere 19 vehículos nuevos para capricho de sus funcionarios de primer nivel, no concibo tal cinismo y frivolidad de parte de la autoridad municipal”, consideró.

Atentamente.

Roberto González Gutiérrez

Presidente del PAN en Mazatlán