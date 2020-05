En Nueva York policías golpean a quienes no respetan la distancia social (Video)

La aplicación por parte del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) del orden de distanciamiento social llevó a un fuerte enfrenatamiento en el área de East Village que terminó con tres arrestos, un oficial suspendido y una investigación interna, informan medios locales.

Los agentes estaban separando a un grupo de varias personas (las reuniones están prohibidas en la ciudad bajo las medidas restrictivas contra la pandemia), cuando dos de ellas supuestamente se negaron a seguir la orden y se resistieron a los esfuerzos de los policías por esposarlas, según el NYPD.

El video de la redada se ha vuelto viral en las redes sociales. La grabación muestra a un oficial forcejeando con un sospechoso mientras transeúntes preguntan en voz alta qué hicieron los detenidos. Luego un hombre se acerca a la escena y el oficial le advierte que mantenga la distancia mientras muestra su pistola eléctrica, de acuerdo a RT.

Una vez que el hombre parece continuar acercándose, el policía lo derriba al suelo y procede a golpearlo en la cara repetidas veces. Luego se sienta sobre él y le grita a la multitud que se reunió en el lugar: “¡Eso es correcto!”.

IS THIS #NYPD BRUTALITY OR NOT? We report, you decide. This happened on Ave D and 9th St, in the #LowerEastSide of #Manhattan on Saturday – @NYCMayor @NYPDnews pic.twitter.com/0pTDTat17S

— NYC Scanner (@NYScanner) May 3, 2020