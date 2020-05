Denuncian publicidad engañosa del Ayuntamiento de Ahome

Un pensionado usuario de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome (Japama) puso al descubierto la tramposa campaña de descuentos de impuestos y derechos municipales aplicada por el alcalde, Manuel Guillermo Chapman Moreno en la paramunicipal.

Terry Hubbard Flores, residente del bulevar Rosendo G. Castro esquina con Corregidora, en el sector centro de la ciudad, denunció que el gobierno municipal anuncia campaña de descuento de multas, recargos y otros pagando el principal, pero que resulta engañosa porque son tretas para que el usuario se acerque para presionarlo y pague lo que a chaleco imponen”.

Dijo que su caso ocurrió este martes cuando acudió a pagar el folio 46318, pero le exigieron cubrir los siete mil 511.18 pesos que amparaba, y que incluye una multa que no le aclararon, pero que considera es producto de una reparación que realizó a su drenaje sanitario que afloraba por una obstrucción de sedimentos.

“Siempre he pagado los recibos que incluyen mantenimiento que nunca proporcionan, y ocurrió que al obstruirse el drenaje, busqué solucionarlo y descubrieron que los tubos de cemento ya se habían desmoronado. Entonces los reemplace por PVC, y creo que esa reparación es el origen e la multa”.

Pero al acudir a pagar el recibo aprovechando la promoción de descuento, resultó que esta no aplica ni siendo pensionado que tiene derecho a descuentos de hasta el 50 por ciento, según la Ley de Hacienda.

Ante los hechos, el usuario dijo que no pagará un centavo del abusivo cobro de Japama sino que recurrirá a tribunales para obligar a la paramunicipal a cumplir con la ley.

Otro usuario, también pensionado, y sujeto a descuentos, denunció que Japama lo obligó a firmar un convenio de pagos a cinco años siendo pensionado y viviendo en casa propia.

Con el referido compromiso le exigen pagar 502 pesos mensuales para amortizar 33 mil 075 pesos en cinco años.

El anciano pidió anonimato pues tema una venganza del alcalde, “Billy Chapman y su séquito de funcionarios rapaces que se ofenden ante la más leve crítica.