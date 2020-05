Confirma gobernador que Secretario de Administración y Finanzas se contagió de Covid

El gobernador Quirino Ordaz Coppel confirmó que entre los funcionarios de su gabinete que están contagiados por Covid-19, está el secretario de Administración y Finanzas, Luis Alberto De La Vega Armenta, así como la subsecretaria de Egresos, Talina López Martínez.

En una entrevista del noticiero radiofónico “Línea Directa” comentó que ha hablado con los funcionarios que han resultado contagiados, algunos de los cuales les sorprendió el resultado que obtuvieron a la prueba de Covid-19. “A todos los sacó de onda, unos más angustiados que otros, pero asimilando”.

La situación ha obligado a que se hagan las pruebas su familia y la gente cercana.

El mandatario afirmó que él ya se hizo la prueba de Covid-19 y que afortunadamente salió libre del contagio.

Lamentó el contagio que se registrado entre sus colaboradores y lo explicó el por el alto nivel de exposición que tienen y mayor contacto humano, lo que los coloca en un mayor riesgo por las actividades que desempeñan.

A la fecha, tres han sido cuatro los integrantes del gabinete de Ordaz Coppel, quienes han informado públicamente que están contagiados de Covid-19: Juan Alfonso Mejía de SEPyC; Óscar Pérez Barros de Turismo; Arturo Soto Soto, coordinador de giras; y Concepción Zazueta, directora de DIF Sinaloa.

“Responsablemente lo han dicho. No hay nada que ocultar, al final son seres humanos”, manifestó.

Todos estamos, dijo, en un nivel de riesgo, por lo que hay que tomar precauciones, ayudar a las defensa al hacer ejercicio y sobre todo tener mucha higiene.

Alertó que está Sinaloa en el nivel más alto de contagio por lo que es importante reforzar la prevención, y se han tomado diferentes medidas para el próximo fin de semana que se celebrará el “10 de Mayo”.

Estamos, indicó, en el nivel de más alto contagio, más delicado de la pandemia, por lo que reforzar la prevención, por eso hay más filtros sanitarios.

“Mucha gente no lo cree, piensa que ya lo superamos, lo ves en los centros, en las ciudades, y eso es delicado porque el resultado lo verán los próximos días”, dijo.

“No es un juego, es un tema de salud, en donde se pone en riesgo la vida y que tenemos que tomar todas las precauciones.”

Confió que si sigue las recomendaciones se pueda salir gradualmente de confinamiento en Sinaloa a partir de primero de junio, en actividades como la construcción bajo medidas de cuidado con los trabajadores como el uso de cubrebocas y la distancia social, para no ahogar la economía.

Consideró que los altos niveles de contagio en Culiacán pueden estar vinculados a la alta conectividad de vuelos diarios que se tiene con la Ciudad de México y Tijuana, epicentros de propagación del virus.