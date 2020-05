Investigación en contra de Calderón debería surgir de una consulta:AMLO

No hay elementos hasta ahora que pudieran involucrar al ex presidente Felipe Calderón, aunque hay una investigación en curso en Estados Unidos en contra del ex secretario de Seguridad Pública , Genaro García Luna, expuso Andrés Manuel López Obrador. En México, por ahora no se tiene previsto ninguna investigación en contra de Calderón, pues eso es una decisión que debería surgir de una consulta, consideró el presidente de México, publicó La Jornada.

Esta mañana fue cuestionado en la conferencia matutina respecto a la implicación de Calderón con el crimen organizado, López Obrador dijo que hasta ahora todos los elementos indican que se trata de solo un juicio contra Garcia Luna.

“Eso continuará, si alguien tiene información está obligado a proporcionarla”, agregó.

López Obrador descartó iniciar un juicio contra Calderón salvo que en una consulta la población determinara qué debería procederse en su contra, sobre la base de que en su perspectiva es necesario mirar hacia adelante y superar el periodo neoliberal.

“Lo que puede suceder, pero depende de la investigación sin sesgos políticos es que en las declaraciones de García Luna se implique al ex presidente. Aclaró, hasta ahora no hay elementos que yo sepa para que con el caso de García Luna se pudiera involucrar y juzgar al ex presidente”.

-¿Si recibe solicitud de información del gobierno estadunidense colaboraría?

-En el marco de la legalidad. hay convenios de cooperación internacional y con Estados Unidos en ese marco se entregaría la información pero no adelantemos vísperas. esperemos a que termine el juicio. Actuar siempre con rectitud aunque se trata de nuestro adversario, aunque entre otras cosas el ex presidente nos haya robado la Presidencia.

Dijo que sobre su persona hay una polémica por la decisión, en uso de sus derechos, de participar en actividad política, por lo cual genera reacción y enrarece el ambiente.

El presidente pidió actuar con responsabilidad no hacer juicios sumarios y esperar a que sea la realidad la que se imponga. No dar por la calumnia, fabricar delitos de hacer a un lado a los adversarios. Acusándolos de cualquier cosa para deshacerse de ellos.