Concéntrese en la pandemia y recesión económica, sugiere Calderón a López Obrador

El ex presidente Felipe Calderón Hinojosa publicó en su cuenta de Twitter que Si la Fiscalía tiene pruebas de que he cometido algún delito, adelante, que proceda. Pero si no es así, no hay consulta que valga. Respete mis derechos“, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijera esta mañana que si en una consulta se vota por ello, podría ser juzgado.

Ante esto, Calderón llamó AMLO a concentrarse en la pandemia de Covid-19 y no ‘distraer’ con su caso a la opinión pública, publicó Aristegui Noticias.

En su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador refirió: “Ya dijimos que tendría que ser a partir de una consulta ciudadana y no solo para su caso, sino estamos planteando que se le pregunte a la gente o que los ciudadanos lo demanden sobre el abrir juicios a los expresidentes del periodo neoliberal de (Carlos) Salinas a (Enrique) Peña, pasando por (Ernesto) Zedillo, (Vicente) Fox y Calderón, pero eso tendría que decidir la gente”.

En Twitter vino la respuesta del ex mandatario quien aseguró que “la justicia no es una asunto de consultas, sino de pruebas y de leyes. Si la Fiscalía tiene pruebas de que he cometido algún delito, adelante, que proceda. Pero si no es así, no hay consulta que valga. Respete mis derechos”.

Además, le hizo la siguiente “sugerencia respetuosa”: “concéntrese en la pandemia, la mayor amenaza de salud a la humanidad en un siglo, y en la terrible recesión económica que viene, la peor en el Mexico moderno. Lo necesitamos ahí. Dígale a sus estrategas que dejen distraer a la opinión pública conmigo”.

Esta semana, Calderón volvió a ser el centro de los comentarios en Twitter luego de la entrevista de Roberta Jacobson con el periodista Jesús Esquivel, para Proceso, en la cual señaló que “conocíamos las andanzas de Genaro García Luna (ex secretario de Seguridad Pública en el sexenio de FCH, actualmente preso en NY) … pero debíamos trabajar con él”.