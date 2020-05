Chapman engaña a ganaderos y simula apoyo para la foto

Ganadores locales fueron engañados por el gobierno de la “Cuarta Transformación” que preside Manuel Guillermo Chapman Moreno, el “Billy” Chapman porque no aportó medio millón de pesos de recursos municipales que comprometió para ayudar en la mecanización de esquilmos pecuarios, dejándolos colgados.

Los productores pecuarios descubrieron el engaño esta mañana de martes cuando acudieron con el proveedor para exigir la entrega de los equipos ya pagados, y cuya entrega fue simulada el 25 de abril en un acto encabezado por Omar Cabrera Durán, Secretario de Economía del Gobierno de Ahome (Sedeco), que alardeó que el alcalde (Chapman Moreno) ya había pagado el 10 por ciento de la inversión, pero fue una mentira.

El productor, Antonio Espinoza y el regidor independiente, Ramón López Félix, promotor del proyecto, confirmaron que el alcalde no pagó lo que comprometió y la empresa retuvo los equipos a pesar de que ya había recibido 4.5 millones de pesos, de los cuales cuatro millones de pesos los giró la Comisión Nacional de Zonas Áridas (Conaza) y 500 mil pesos los beneficiarios, quedando en deuda la comuna.

“Se nos hacía injusto el trato, y se optó por reclamar. Ahora hay un compromiso del secretario de la comuna, Juan Francisco Fierro Gaxiola de conminar al Director de administración, Noé Molina para que acelere el pago comprometido”, dijo el edil.

Con la nueva oferta y tras una serie de negociaciones con el Gobierno Federal, la empresa soltó los equipos.

Se trata de empacadoras, rastrillos, batangas y remolques para aprovechar la soca de maíz y conformar pacas de alimento para el ganado.

La actividad pecuaria está en problemas y se requiere financiamiento gubernamental para sostenerla como actividad primaria que genere riqueza en el municipio.

El programa ganadero de Conaza beneficiaría 226 familias que se dedican a la crianza y engorda de ovicaprinos y bovinos, pero no arrancó porque Chapman Moreno no pagó lo que comprometió.