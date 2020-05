Suplica gobernador no acudir a lugares públicos para celebrar el ‘10 de Mayo’

El gobernador Quirino Ordaz Coppel suplicó a los sinaloenses no acudir a lugares públicos para festejar el próximo ‘10 de Mayo’.

“Sabemos que es un día muy especial, un día célebre, sagrado, pero en esta ocasión lo tenemos que festejar de otra manera, con atención y comunicación, pero no saliendo, no acudiendo a lugares públicos”, expresó en un videomensaje en redes sociales.

“No es un juego, es una realidad. Yo les quiero pedir que el 10 de Mayo, no cuidemos mucho”, manifestó.

El mandatario informó que ese día van a estar cerrados los panteones para cuidar la salud porque lo más importante es la vida de las gentes.

Alertó que el contacto humano, sin el cuidado correspondiente, sin la protección es lo que hace que detone el virus.

Expresó su confianza que en Sinaloa se superará la adversidad y la pandemia.