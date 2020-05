Desamparo en la ‘primera línea’; trabajadores de Salud expuestos al contagio y al rigor laboral

Desde hace más de 12 años Carla labora como administrativa en el Instituto Mexicano del Seguro Social. De lunes a viernes una jornada de ocho horas, los incentivos, las prestaciones, todo parece atractivo hasta que llegó el Covid-19.

La recomendación de la autoridad de salud es auto aislarse en caso de sospecha por el Covid-19, pero eso no aplica a trabajadores de la salud. La recomendación insiste en cuando menos 14 días no tener contacto con otras personas, auto guardarse, la cuarentena total por voluntad propia. Pero eso no aplica para trabajadores del IMSS, al menos no en Culiacán.

Trabajadores de clínicas de Culiacán del IMSS acusan este trato por parte de sus superiores. El trato constante con los derechohabientes los vuelve blanco vulnerable para adquirir el virus pero no reciben ningún trato preferencial. Por el contrario, la instrucción es trabajar sí o sí, siempre y cuando no haya síntomas graves.

Así lo confirma Carla. Ella tuvo que aislarse de su familia debido a que hace un par de semanas una compañera resultó positiva por el virus y aunque no presentó síntomas, no ordenaron la cuarentena o el auto aislamiento.

“Estoy en cuarentena desde el lunes (20 de abril)”, explica. La cuarentena a la que se refiere es en su casa con su familia. Está privada de ver a sus hijos, de tener contacto con ellos. “Que sólo si tenemos síntomas no vayamos a trabajar”, añade.

Con corte al viernes 1 de mayo, han sido 80 médicos contagiados por el virus en cumplimiento de su labor, así como 121 enfermeras, un dentista y cinco laboratoristas. También, trabajadores administrativos suman 37 casos, y en total suman seis defunciones.

A nivel nacional esa cifra es de mil 934 trabajadores del sector salud enfermos de Covid-19

Pero esos números corresponden a hospitales estatales en general. La estadística no precisa la cantidad de pacientes por institución.

Y la autoridad del IMSS tampoco tiene un posicionamiento. Ni el delegado, Rafael López Ocaña, así como el líder sindical, Alfredo Jiménez, atendieron la solicitud para aclarar la versión tanto de Carla como de otros 12 trabajadores de cuatro clínicas de Culiacán, de la sindicatura de Costa Rica y de otros trabajadores de Navolato, así como del Hospital General Regional número 1, en la capital sinaloense.

“Para mí todos los que trabajamos en el IMSS somos sospechosos”, añade Carla.

La aplicación de una prueba para verificar si se es positivo al coronavirus tampoco es opción, ya que tanto la Secretaría de Salud como el ISSSTE y el IMSS en Sinaloa mantienen el protocolo de aplicarla si se tienen síntomas graves.

Es decir, decenas o cientos de trabajadores de instituciones podrían tener el virus pero asintomático y así esparcirlo. En el caso de Carla, señala que en su clínica a un par de trabajadores se les dio incapacidad debido a que gente cercana a ellos resultaron positivos.

Ambos trabajadores no presentaron síntomas pero la indicación fue la cuarentena. El resto de los trabajadores deben laborar de manera normal. La única defensa que tienen de auto protección son los cubre bocas y guantes que a diario les proveen en el instituto.

Este mismo protocolo es diferente en las oficinas de la Delegación del IMSS, en donde se extreman precauciones tanto con sospechosos y sobre todo con casos positivos por el virus, según confirma una trabajadora de dicha oficina.

La mañana del jueves 23 de abril se hizo la solicitud al departamento de comunicación social de la Delegación del IMSS para una entrevista con el doctor Rafael López Ocaña y posteriormente con el líder de la sección XI del sindicato, Alfredo Jiménez Noriega.

Ninguno de los funcionarios explicó la situación que se vive en el instituto. Y este no es el primer encontronazo que sufren con trabajadores sindicalizados.

El mediodía del 1 de abril, alrededor de una docena de trabajadores médicos del HGR1 se manifestaron para exigir mejores materiales de protección, así como la correcta implementación de medidas de seguridad al interior del nosocomio.

Denunciaron entre otras cosas que no se estaban llevando a cabo de manera adecuada los protocolos de seguridad. Al sitio arribaron los doctores López Ocaña y Jiménez Noriega para disipar la protesta.

El temor de los trabajadores tuvo su origen no solamente en lo que diariamente observan en el hospital sino que el 31 de marzo se confirmó la muerte de un médico familiar que laboraba en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) 57, de Zacatecas.

Y Carla añade que en Sinaloa existen otros casos. Explica que a la fecha tiene conocimiento de tres que han fallecido, todos en Culiacán. Por eso la inquietud de la mayoría de los trabajadores, ya sean médicos, enfermeras, radiólogos, hasta de intendencia, hay mucho temor.

Mientras tanto las quejas al interior se multiplican al igual que los casos positivos. Con corte al martes 28 de abril, los diferentes centros médicos del IMSS han reportado 361 pacientes positivos por el coronavirus con 53 defunciones a nivel estado.

Y a un mes de distancia de aquella primera protesta las inquietudes en los trabajadores persisten y no reciben respuesta.

Artículo publicado el 03 de mayo de 2020 en la edición 901 del semanario Ríodoce.