Cae recaudación del estado por crisis de salud; SAyF dice ‘no ocupamos créditos’

La pandemia de Covid-19 está afectando las finanzas públicas. Las arcas del estado dejaron de recibir 150 millones de pesos por recaudación de derechos e impuestos que no ingresaron desde el mes pasado.

Con el inicio de la contingencia disminuyeron los pagos de los ciudadanos.

El estado dejó de cobrar impuestos debido a que algunos sectores comerciales están paralizados y además disminuyeron los pagos de derechos por servicios notariales, registro civil, autopistas y trámites vehiculares.

El Secretario de Administración y Finanzas, Luis Alberto de la Vega Armenta, dijo que se registró una caída en ingresos propios de 135 millones de pesos correspondientes a trámites vehiculares y otros 15 millones de pesos en impuestos.

Aseguró que hasta el momento no existe necesidad de contratar un crédito, debido a la eficiencia implementada en el gasto operativo, que ha permitido un esquema de finanzas sanas.

“Hasta ahorita, la intención del Gobierno del Estado es no generar ningún crédito a largo plazo, pues mientras no tengamos la necesidad de pedirlo, mientras no exista la certeza de una caída fuerte de ingresos, no hay necesidad de pedir un crédito”.

“Solamente pensaríamos en ese escenario de pedir un crédito a largo, si las finanzas públicas federales tuvieran una caída importante; si eso no se da, nosotros seguiríamos en el esquema de no endeudamiento”, indicó.

Señaló que actualmente la prioridad en el gasto es atender la contingencia sanitaria del Covid-19.

Manifestó que no se tiene contemplado ningún ajuste en servicios personales y tampoco suprimir la prestación laboral de aguinaldo, como lo está proponiendo el gobierno federal.

Aún con la baja en la captación de impuestos y derechos habrá un paquete de estímulos fiscales durante mayo en trámites vehiculares.

El vencimiento para el pago de refrendo anual y calcomanía 2020 se amplió hasta el 31 de mayo, señaló el titular de la SAyF.

El costo de la calcomanía y tarjeta de circulación para vehículos con antigüedad de hasta 10 años baja de mil 487 pesos a mil 41 pesos; y para vehículos con más de 11 años de antigüedad pasa de mil 487 a 818 pesos, indicó.

El canje de placas vencidas baja de 2 mil 623 a mil 626 pesos; y la reposición por pérdida, robo o deterioro de placas permanentes de 2 mil 323 a mil 162 pesos.

Por realizar los pagos en línea se aplicará un descuento adicional de 15 por ciento; y el 75 por ciento en multas, honorarios y gastos en pago de tenencia, canjes de placas, revalidación anual y calcomanías de vehículos y 33 por ciento en motocicletas.

El gobernador Quirino Ordaz Coppel dijo que aunque bajó la captación de ingresos, también disminuyó el gasto de las dependencias.

“Ha caído el gasto de ciertas dependencias no esenciales como en cultura, ahorita no puedes tener eventos en la calle; en deportes tampoco hay actividad, así están muchas y ahí hay un ahorro pero a la par cayeron los ingresos estatales y federales y tenemos que seguir pagando la nómina”, indicó.

Aseguró que no se contempla una reducción de salarios por la caída de los ingresos y reiteró que tampoco pedirá un crédito.

“Yo no voy a pedir crédito, no es de mi interés ni nunca lo ha sido, y para poder hacerlo necesitaríamos estar verdaderamente en un estado de excepción; no lo hago, en primer lugar, porque no quiero entrar en una politización primero que nada, cuando lo que se requiere es justamente mucha unidad. Segundo, no tengo la necesidad urgente de pedirlo, y mi política ha sido no endeudar al estado, estamos en una situación difícil, pero si lo puedo evitar lo voy a hacer y quiero dejar en claro que no me voy a endeudar a menos que haya una situación excepcional, para no volver a tocar ese tema porque no voy a entrar en esa temática”, señaló.

A nivel federal los ingresos tuvieron un incremento de 9.2 por ciento durante el primer trimestre de este año.

De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los ingresos presupuestarios estuvieron favorecidos por un incremento en los ingresos tributarios, gracias a eficiencias del SAT para elevar la recaudación de impuestos.

Según el Informe de las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, los ingresos tributarios sumaron 1.4 billones de pesos, 48 mil 214 millones por arriba de lo programado.

En el primer trimestre aumentó la recaudación del Impuesto sobre la Renta, Impuesto al Valor Agregado y del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

En el primer trimestre la SHCP recaudó 297 mil millones por concepto de IVA, cifra 18 por ciento mayor a la registrada en el mismo periodo del año pasado.

La recaudación del ISR fue de 542 mil 62 millones, un crecimiento del 13 por ciento; y el IEPS aumentó 4.6 por ciento y sumó 131 mil 511 millones de pesos entre enero y marzo de 2020.

La mayor recaudación refleja las ganancias en eficiencia administrativa del SAT así como la entrada en vigor en enero de 2020 de diversas medidas que tienen como finalidad reducir las prácticas de evasión y elusión fiscal, señala la SHCP.

Los ingresos no tributarios de Gobierno Federal fueron superiores al programa en 67 mil 269 millones de pesos, derivado de mayores aprovechamientos y derechos lo que compensó los menores ingresos petroleros de 94 mil 821 millones de pesos, derivados principalmente de una menor plataforma de producción respecto a la estimada, a un menor volumen de ventas internas de Pemex y mayor compra de mercancía para reventa, respecto al programa.

Artículo publicado el 03 de mayo de 2020 en la edición 901 del semanario Ríodoce.