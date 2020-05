Culiacán cerca de la fase crítica de la pandemia y de iniciar descenso: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se prevé que empiece a bajar la intensidad de contagios de Covid-19 en algunas ciudades entre ellas Culiacán.

En un video publicado este sábado mostró gráficas de las seis zonas urbanas del país más afectadas por el coronavirus, Ciudad de México, Estado de México, Villahermosa, Cancún, Culiacán y Tijuana.

Señaló que Culiacán está cerca de la parte más crítica según las proyeccciones y de iniciar el descenso de contagios.

Dijo que ayer sostuvo una conversación con los gobernadores de Quintana Roo, Estado de México, Tabasco, Baja California, Sinaloa y la jefa de gobierno de la Ciudad de México para coordinar acciones ya que ahí se han registrado el 65% de casos confirmados.

Señaló que de acuerdo a las proyecciones de los especialistas, y ya que se han acatado las medidas preventivas como quédate en casa sólo se prevé que al menos en la zona metropolitana del valle de México unas mil 800 personas requieren hospitalización en terapia intensiva por el Covid-19.

“Ya falta poco, vamos a seguir así, no relajemos la disciplina para que podamos decir ya adiós a esta pandemia, iba a utilizar una mala palabra pero no lo haré, decirle ya, váyase, que ya no esté rondando este virus en nuestro país y que si se quiere quedar, que ya no tenga ningún efecto para nuestra salud“, expresó.

Manifestó que se contó con suerte ya que aunque la pandemia inició en China, después se trasladó Europa, en donde no estaban preparados, por los que los hospitales fueron rebasados.

México tuvo tiempo de alistarse y crear toda la infraestructura que se requiere, que combinado con el comportamiento ejemplar de la gente ha sido fundamental para enfrentar esta pandemia, expresó.

“Vamos reiniciar actividades, van a reiniciar las clases pronto, en municipios no afectados queremos hacerlo desde el día 17 de mayo y en la ciudades, donde hay más afectación a partir del 1 de junio, el regreso a clases, y vamos a ir poco a poco con cuidado siguiendo todas las medidas sanitarias que se requieran abriendo la industria de la construcción, abriendo el turismo, abriendo las cadenas de producción para exportar a Estados Unidos una vez que ellos también empiecen La apertura de la actividad económica y comercial”, dijo.