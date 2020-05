Se elevan cifras de contagios y decesos en Sinaloa por Covid-19; este día suman 80 nuevos casos y 17 muertes

Con 80 nuevos pacientes por Covid-19 los contagios en Sinaloa superaron los 952 pacientes de los cuales se mantienen 507 además de 17 nuevos decesos que mantiene un retraso en este registro desde el 26 de abril.

Además, se reportó el deceso de un bebé de ocho meses de edad con problemas cardiovasculares, caso originario de Angostura pero fallecido en el Hospital Pediátrico de Sinaloa este día después de cuatro meses de hospitalización.

La Secretaría de Salud dio a conocer el registro de 10 decesos ocurridos entre el 23 y el 27 de abril pero dados a conocer hasta este día. A la fecha la capital sinaloense llegó a 113 muertes por el virus.

Al cierre, Sinaloa ocupa el cuarto lugar nacional en decesos por el virus sólo detrás de la Ciudad de México, Baja California y el Estado de México y es uno de tres estados con más de mil casos en la República.

De los nuevos casos registrados este día una vez más Culiacán aparece como la entidad que más pacientes registra con 20 aunque Mazatlán tuvo un notable repunte al contabilizar 19 de ellos para alcanzar 44.

En su informe, el secretario Efrén Encinas dio a conocer que el porcentaje de camas se encuentra estable con alrededor de 670 camas “Covid” y mil 500 no “Covid” con proyecciones de crecimiento según el escenario de 400 a 500 para llegar a tener cerca de mil 600 camas en caso de requerirlas.

El porcentaje de ocupación de las mismas sigue siendo alrededor del 45 por ciento total, sin embargo en el caso de las camas habilitadas por el ISSSTE cuenta ya con el 95 por ciento de su capacidad.

“En las camas no Covid estamos alrededor de un 55 por ciento de ocupación hospitalaria, en este sentido tendríamos todavía un porcentaje suficiente para atender a las personas que ingresaran a alguna unidad médica sin embargo obviamente no es lo deseable para ninguno de nosotros”.

Referente a la aglomeración ayer 30 de abril, el secretario señaló que esto podría significar un impacto ya que recientemente se advirtió sobre un incremento en casos en alrededor de 15 días y lo sucedido ayer podría elevar la cantidad aún más.

“Esto puede tener un impacto en los días posteriores que esperemos no sea así, puesto que ya habíamos señalado en los días previos que estos 15 días son cruciales para reforzar todas esas acciones y que el impacto no sea tan severo para los mexicanos pero particularmente para las y los sinaloenses, de tal manera que seguimos insistiendo que hagamos todos un ejercicio de reflexión, de conciencia”.

Además, se reportó el egreso de 26 nuevos pacientes y mil 10 casos sospechosos.

ACUMULADO HISTÓRICO

Total de casos: 952

Pacientes activos: 504

Pacientes recuperados: 286

Decesos: 159 (17 nuevos)

Pacientes sospechosos: 1010

TOTAL DE FALLECIDOS POR MUNICIPIO

113 CULIACAN

17 AHOME

14 NAVOLATO

4 MAZATLAN

3 GUASAVE

2 SALVADOR ALVARADO

1 EL FUERTE

1 ELOTA

1 ESCUINAPA

1 BADIRAGUATO

DETALLE GENERAL DE FALLECIDOS

CULIACAN

1- Masculino de 68 años muerto el 23 de abril en IMSS

2- Femenino de 72 años muerta el 24 de abril en IMSS

3- Femenino de 49 años muerta el 24 de abril en IMSS

4- Masculino de 59 años muerto el 25 de abril en IMSS

5- Masculino de 43 años muerto el 25 de abril en IMSS Diabetico, Hipertenso

6- Masculino de 54 años muerto el 26 de abril en IMSS

7- Femenino de 74 años muerta el 26 de abril en IMSS

8- Masculino de 45 años muerto el 26 de abril en HCIvil diabetico, hipertenso

9- Masculino de 60 años muerto el 27 de abril en IMSS

10- Masculino de 75 años muerto el 27 de abril en IMSS

AHOME

1- Masculino 64 años muerto el 25 de abril en HGLos Mochis

2- Masculino 85 años muerto el 28 de abril en IMSS Los Mochis

NAVOLATO

1- Femenino de 55 años muerta el 27 de abril en IMSS Culiacan

2- Masculino de 69 años muerto el 30 de abril en IMSS Culiacan

MAZATLÁN

1- Masculino de 57 años muerto el 29 de abril en IMSS Mazatlán

SINALOA

1- Femenino de 61 muerta el 29 de abril en IMSS Culiacán

ANGOSTURA

1- Masculino de 8 meses muerto el 1 de mayo en HPS (tenia 4 meses internado por malformaciones cardiacas)