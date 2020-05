Ratifica Quirino la permanencia de Ley Seca en Sinaloa; ‘irresponsables’ los que salieron ayer

Luego que mucha gente en el Día del Niño no respetó, salió a las calles, a las pastelerías y a las pizzas, sin cuidar la sana distancia, el gobernador ratificó la aplicación de la Ley Seca en Sinaloa.

“Nos generó a todos mucha preocupación porque pareciera que no pasaba nada, que habíamos superado toda esta incidencia, y no, estamos en fase 3”, expresó en un video mensaje en redes sociales.

“Si ayer en el día del niño, la gente salió, el riesgo en el Día de las Madres es mayor, estando en el momento más delicado en Sinaloa”, manifestó.

El mandatario advirtió que Culiacán está dentro de las cinco ciudades que tienen mayor concentración de contagios y también de fallecimientos, por lo que se necesita hacer un esfuerzo importante y extra para quedarse en casa.

“No por pocos o muchos que salieron ayer de manera irresponsable, perdamos el esfuerzo de mucha gente que está cooperando”, dijo.

Ordaz Coppel recordó que el virus de Covid-19 es muy contagioso y aquí está en Sinaloa, por lo que fue enfático en hacer el llamado a cuidarse para salir más pronto de éste adversidad para que las actividades pueden irse retomando.

El mandatario advirtió que se está en los días críticos de mayor riesgo de contagio, por lo destacó la importancia de cuidar la vida propia y de los seres queridos.

Debe tomar con toda seriedad y conciencia, lo que implica quedarse en casas para proteger la salud y la vida propia y de los seres más queridos.

Fue enfático es se salga únicamente para lo estrictamente indispensable, por lo que anunció se mantendrán y reforzaron las medidas de protección y apoyo con filtros sanitarios, además de la vigilancia en que se respeten todas las medidas en las empresas que tienen actividades esenciales.