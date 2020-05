Llaman diputados a no repetir relajamiento sanitario del Día del Niño

Diputados integrantes de la Comisión de Salud y Asistencia Social del Congreso del Estado lamentaron se hayan relajado el confinamiento y la sana distancia este Día del Niño por parte de la sociedad, y exhortaron a no repetir estas conductas el Día de las Madres, por la gravedad de la situación que se vive.

Las diputadas, Guadalupe Iribe Gascón, Yeraldine Bonilla Valverde, así como los diputados Mario Rafael González Sánchez y Pedro Alonso Villegas Lobo, integrantes de la Comisión de Salud, cuestionaron el relajamiento que se vivió este jueves 30 de abril.

Durante reunión de trabajo virtual de integrantes de la Comisión de Salud tuvieron con el secretario de Salud, Efrén Encinas Torres, a quien le solicitaron no se apliquen cobros excesivos a familiares que tienen pacientes de Covid-19 en el Hospital Civil de Culiacán.

Mario Rafael González Sánchez y Yeraldine Bonilla Valverde fueron enfáticos al señalar que los familiares de fallecidos en el Hospital Civil se quedan con una elevada deuda.

En respuesta el doctor Efrén Encinas reconoció que se aplican cuotas de recuperación debido a que los costos de hospitalización de personas con Covid-19 son muy elevados, sobre todo si se les mete a terapia intensiva.

Sin embargo, aclaró que ha habido casos en que se ha apoyado a familiares.

En lo que se refiere al relajamiento de las medidas adoptadas para romper la cadena de contagio del Covid-19, como el quedarse en casa y de guardar la sana distancia en caso de salir a la calle, los diputados criticaron la salida masiva de ciudadanos este 30 de abril.

“La gente no entiende la situación de alto riesgo”, expresó el diputado Mario Rafael González, al hacer referencia las compras masivas que se dieron durante el Día del Niño, principalmente en pastelerías y pizzerías.

Los diputados de la Comisión de Salud y Asistencia Social también le solicitaron al secretario estatal que gestione el pago inmediato a trabajadores del sector salud a quienes se les adeuda la compensación retroactiva desde el 01 de enero del presente año.

Encinas Torres dijo que la información que tiene es que ya se pagó a la mayoría lo correspondiente de enero a marzo.

Ante ello, los diputados y diputadas acordaron gestionar una videoconferencia como comisión con el Secretario de Administración y Finanzas, a quien además le entregarían el listado de trabajadores que aún no han recibido esta compensación.

El secretario de Salud precisó que se han invertido más de 100 millones de pesos para la adquisición de equipo de protección para el personal médico de los hospitales y clínicas

En una primera inversión, dijo, se canalizaron 15 millones para una primera adquisición de insumos y equipo de protección personal, y luego se hizo otra inversión por 85 millones.

De esta segunda compra observó que todavía no llegan algunos materiales, además de que se enfrenta el encarecimiento de estos productos, que de un peso se elevaron a 4, luego a 7 y a veces hasta a 10 pesos.

Incluso comentó que ha pasado lo mismo con los ventiladores pulmonares, que de tener un costo promedio de 700 mil pesos se incrementaron a un millón y últimamente los están vendiendo hasta en 3 millones de pesos cada uno.

Sin embargo, el doctor Efrén Encinas aseguró que Sinaloa tiene camas suficientes para atender pacientes con Covid-19 y se podría llegar a mil 600 camas de ser necesario.

Afortunadamente, dijo, las camas disponibles al momento están ocupadas apenas en un 40 por ciento.