Hombres armados entran en el Capitolio de Michigan para protestar contra el confinamiento

Un grupo de manifestantes, varios con armas largas, irrumpió el jueves en el Capitolio del Estado de Michigan (Estados Unidos), ubicado en su capital, Lansing, y sede del Ejecutivo y del legislativo local, mientras se discutía extender la declaración de emergencia de la gobernadora, Gretchen Whitmer, para atender la pandemia.

Al grito de Déjennos entrar, los manifestantes, algunos con parafernalia del presidente Donald Trump, irrumpieron en el interior del edificio, lo que obligó a un grupo de policías a resguardar la entrada del recinto donde debatían los legisladores locales, publicó el diario español El País.

Directamente sobre mí, hombres con rifles nos gritan, escribió en su cuenta de Twitter la senadora local Dayna Polehanki, quien aseguró que algunos de sus colegas llevaban chalecos antibalas. El mensaje estaba acompañado de una fotografía donde se observan cuatro sujetos con prendas camufladas o negras y, al menos uno, portando un rifle en su espalda.

Directly above me, men with rifles yelling at us. Some of my colleagues who own bullet proof vests are wearing them. I have never appreciated our Sergeants-at-Arms more than today. #mileg pic.twitter.com/voOZpPYWOs

— Senator Dayna Polehanki (@SenPolehanki) April 30, 2020