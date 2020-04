Se suma sector agrícola privado a sanitización de total de Guasave

El sector agrícola privado, instituciones y módulos de riego se sumaron al Ayuntamiento de Guasave para reforzar la segunda fase de sanitizacion del municipio.

Este miércoles, la Asociación de Agricultores del Río Sinaloa Poniente (AARSP), la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa (CAADES), los módulos de riego, el Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Sinaloa (Cesavesin) y la Junta Local de Sanidad Vegetal aportaron más de 60 vehículos entre tractores, camionetas y camiones equipados con atomizadores para sanitizar los seis sectores en que se dividió el municipio en jornadas que inician a las 08:00 horas y concluyen a las 21:00 horas.

Esta sería la segunda vuelta al municipio de actividades que previenen los contagios de SARS-COV-2.

La alcaldesa Aurelia Leal López refrendó que la salud es una prioridad del gobierno y por ello un mes atrás inició las actividades de prevención de Covid-19 con acciones como: cierre de playas, apertura del banco de alimentos del municipal, instalación de filtros sanitarios en Juan José Ríos y Las Brisas, suspensión de actividades no prioritarias y la creación del Consejo Ciudadano para Mitigar los Efectos de Covid-19 que se fondeó con 1.5 millones de pesos de aportaciones del gabinete y trabajadores municipales, entre otras acciones coordinadas con el Gobierno del Estado.

“Esto no es de colores, no es de partidos, es una crisis mundial, que obliga a que nos unamos y nos solidaricemos todo el mundo para salir de esta situación tan difícil”, dijo.

Por su parte Rigoberto Mejía, subsecretario de Agricultura felicitó a la presidenta municipal Aurelia Leal López, a nombre del gobernador Quirino Ordaz Coppel y del secretario de Agricultura Manuel Tarriba por el trabajo que realiza el Gobierno Municipal en las acciones contra el COVID19.

El director de Salud y Bienestar Social, Sergio Alonso García informó que llevan un avance del 95 por ciento en la sanitización en el municipio, por lo que las acciones que emprendieron hoy, es un reforzamiento.

Dijo que esto ha permitido a Guasave tener menos casos que otros municipios, por lo que es indispensable intensificar el trabajo preventivo en las próximas dos semanas.

Estuvieron el presidente de CAADES Gustavo Rojo Plascencia, Baltazar Aguilasocho, presidente de la AARSP y Alán Urbina, comisionado de COEPRIS, quienes se sumaron a las acciones de trabajo en la ciudad.