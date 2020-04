“No podemos levantar campanas al vuelo”, advierte gobernador

El gobernador Quirino Ordaz Coppel advirtió que “no podemos levantar campanas al vuelo” porque son los días más difíciles y de más alto contagio, aunque ayer por afortunadamente no reportaron muertes en Sinaloa por Covid-19.

Aclaró que en días pasado hizo “mucho ruido” el registro de 24 muertes en un solo día, pero se debió a que por alguna causa que desconoce, no se habían hecho registros acumulados de fallecimientos en los diferentes centros hospitalarios.

A través de un video mensaje en redes sociales desde el centro de distribución de la Secretaría de Salud, llamó a seguir resguardándose para salir rápido y gradualmente a las actividades económicas.

Aseguró que se están buscando esquemas con todos los sectores, entre ellos líderes camarales, de transportes y rectores de universidades, mediante reuniones virtuales para analizar y revisar diversas alternativas viables frente al gran golpe económico provocado por la emergencia sanitaria.

Acompañado de el secretario de Salud, Efrén Encinas y la presidenta de DIF Sinaloa, Rosalba Fuentes, informó que se trabaja en la distribución de mobiliario y equipo, en el cual se invirtieron 17 millones de pesos, para ser destinados a hospitales integrales y generales de Sinaloa, además de los centros de salud.

Precisó que el equipo adquirido, entre ellos material quirúrgico, no solamente servirá para atender a pacientes que sufren Covid-19, sino también a cualquier persona que ingreso a esos centros hospitalario con cualquier padecimiento, como parte de un programa de renovación y modernización de las instalaciones del sector Salud.