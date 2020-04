Muere motociclista en accidente en Los Mochis

Un motociclista murió este miércoles por lesiones graves con que resultó al ser embestido por el conductor de una camioneta, en céntrico crucero de Los Mochis

El fallecido de unos 30 años de edad no fue identificado, porque no portaba credenciales de identificación, y porque no pudo emitir declaración desde que se accidentó hasta su muerte.

Sin embargo, información extraoficial en poder de oficiales de Vialidad lo ubican como un residente de la sindicatura Higuera de Zaragoza.

Él conducía una motocicleta Yamaha, color rojo, modelo 2018 que fue embestida por el chofer de una camioneta Toyota, color rojo, modelo 2008.

De acuerdo con el peritaje del percance, este sucedió poco después de las 09:00 horas de este miércoles en la esquina de Ángel Flores y Serapio Rendón, en la colonia Centro.

El motociclista circulaba sobre la calle Rendón y en el cruce con Flores no cedió el derecho de paso y fue impactado por la camioneta.

Tras el impacto, el joven fue proyectado junto con su unidad hacia un edificio cercano y se estrelló contra un ventanal.

El joven fue atendido por paramédicos y trasladado a una clínica pública, en donde murió.