Fallece el actor Irrfan Khan, debido al cáncer

El actor Irrfan Khan, protagonista de las cintas Quisiera ser millonario y La Vida de Pi, falleció este miércoles a los 53 años de edad, en Bombay, India, debido a complicaciones derivadas del cáncer neuroendocrino que sufría hace dos años.

Khan filmó otras cintas como Jurassic World (2015), o Inferno (2016), además de protagonizar decenas de películas de Bollywood como Maqbool (2003), The Lunchbox (2013), Haider (2014), Piku (2015) o Hindi Medium (2017).

Su última aparición fue en Angrezi Medium, una cinta estrenada pocos días antes del confinamiento en la India, instaurado el pasado 25 de marzo. La película narra las desventuras de un empresario indio para conseguir que su hija cumpla su sueño de estudiar en Londres.

“Rodeado por su amor, por su familia, se fue al cielo dejando un verdadero legado. Todos rezamos y esperamos que esté en paz’, indica el comunicado enviado por su agencia de representación. Khan estaba casado con Sutapa Sikdar desde 1995 y tenía dos hijos, Babil y Ayan, de acuerdo a Vangiardia.

El actor fue ingresado el pasado martes en la Unidad de Cuidados del hospital Kokilaben por una infección de colon, una complicación del cáncer que padecía. Hace solo unos días fallecía la madre de Khan en Jaipur y su hijo tuvo que asistir telemáticamente al funeral debido al confinamiento decretado en la India por el coronavirus.

“Descubrir que he sido diagnosticado con un tumor neuroendocrino hasta ahora ha sido verdaderamente muy difícil, pero el amor y la fuerza de los que me rodean y que he encontrado dentro de mí me han traído a un lugar de esperanza”, dijo el actor en un comunicado en su cuenta oficial de Twitter en 2018.

Los tumores neuroendocrinos son asintomáticos en los primeros momentos y después generan unas señales (sudoración, dolor abdominal, diarrea, rojeces en la piel…) que pueden confundirse con otras patologías, de ahí la dificultad de su diagnóstico.

La muerte del famoso actor ha generado una multitud de muestras de condolencia expresadas a través de las redes sociales. Tanto el mundo de Bollywood como políticos indios han querido rendir un tributo al icónico actor. “Mi querido amigo Irfaan (sic), luchaste y luchaste y luchaste. Siempre estaré orgulloso de ti… nos encontraremos de nuevo”, lamentó en Twitter el director de cine indio Shoojit Sircar, quien dirigió a Khan en Piku.