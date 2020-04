Acusa PRI a Morena de regatear recursos para combatir la pandemia

El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, Sergio Jacobo Gutiérrez, acusó a diputados de Morena en el Congreso del Estado de ocultar información para regatear apoyos a los sinaloenses afectados por la contingencia sanitaria y económica provocada por la pandemia de Covid-19

Denunció que el Poder Legislativo en Sinaloa dispone actualmente de 44 millones de pesos de recursos que no se ejercieron en los años 2018 y 2019. Del total de éste monto, 39 millones no se ejercieron inexplicablemente durante el año 2019, y estos recursos tampoco se consideraron en el presupuesto del 2020.

Señaló que el lunes pasado en una sesión virtual de la Junta de Coordinación Política se presentó un punto de acuerdo, para realizar una adecuación en el presupuesto del Congreso del Estado para el presente año 2020, con el propósito de lograr que del monto total de los 44 millones.

Únicamente, indicó, fueron 6 millones de pesos los que se destinarán a la compra de despensas para apoyar a la población sinaloense más vulnerable afectada por la contingencia, y el resto de los recursos serán aplicados en obra pública y en cubrir pagos del año 2019, que tienen que ver con materiales, suministros y servicios generales aplicados dentro del Congreso.

Jacobo Gutiérrez lamentó que en la situación crítica que en estos momentos se vive con motivo de la pandemia del coronavirus, donde los recursos deben concentrarse fundamentalmente en el sector salud, el Congreso del Estado destine más de 20 millones de pesos para construir un nuevo edificio de oficinas que no son prioritarias en este momento.

“Esta es una muestra de total insensibilidad e incongruencia del grupo mayoritario de Morena, que por un lado exige a los otros poderes y entes públicos que apliquen estrictas medidas de austeridad y ahorren recursos para destinarlos al fortalecimiento del sector salud, pero el poder legislativo no actúa en consecuencia y no ha dado a conocer su programa de ahorros generados por la suspensión de actividades con motivo de la contingencia”, manifestó.

Criticó que el presidente Andrés Manuel López Obrador esté aferrado con sus proyectos de infraestructura, como el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas, en tanto que en Sinaloa el Grupo Parlamentario de Morena se aferra construir un edificio, cuyo costo de 20 millones de pesos podría ser destinados para apoyos del sector salud y microempresarios.

El líder de los diputados priístas afirmó que los diputados federales y locales de Morena, inventan polémicas como la inexistente solicitud de crédito del Gobierno del Estado, exijan que se apliquen los apoyos de la federación, sin saber que han sido muy limitados y han llegado a cuentagotas; y demanden transparencia en adquisiciones, todo con el ánimo de confrontar y polarizar.

Hizo un llamado a todos los partidos y grupos parlamentarios, para no politizar el tema de los apoyos entregados durante la pandemia y a trabajar conjuntamente, porque “en estos momentos se requiere la unidad de todos, dejar de lado colores y hacer equipo por Sinaloa”, remató.